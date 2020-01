Your browser does not support the video tag.

Nguồn: Mạng XHGT

Vụ việc xảy ra sáng 20/1 tại phố Đào Tấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Theo nhiều người dân, tài xế đột tử khoảng hơn 40 tuổi. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để tiếp nhận, xử lý vụ việc.



Tác giả: Cẩm Tú

Nguồn tin: Báo Giao Thông