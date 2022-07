Kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giảm mạnh

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tại Hà Tĩnh



Theo thống kê của Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tính đến cuối tháng 6 vừa qua, đơn vị đã làm thủ tục cho 47.842 lượt phương tiện vận tải xuất nhập cảnh (giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2021).

Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng đã mở gần 3.500 tờ khai (giảm 10,89% so với cùng kỳ năm 2021). Kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 49,27 triệu USD (giảm 33,51% so với cùng kỳ). Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 132,55 triệu USD, tăng 0,27% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như: sắt thép, nông sản, hàng điện tử, dày dép, quặng…

Cụ thể, theo lũy kế tính đến ngày 25/6/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 242,77 tỷ đồng, đạt 52,77% so với chỉ tiêu giao và giảm 7,66% so với cùng kỳ năm 2021.

Hiện nay, quốc lộ 8A – tuyến đường duy nhất đi từ nội địa lên cửa khẩu Cầu Treo đang được nâng cấp, mở rộng khiến cho các phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa qua đây gặp rất nhiều khó khăn.

Hơn nữa, nguyên nhân chính của việc xuất, nhập khẩu giảm mạnh là do nhiều tháng qua, nước bạn Lào tạm dừng cho phép các phương tiện vận tải Việt Nam qua cửa khẩu nước này. Vì vậy, các doanh nghiệp vận tải Việt Nam muốn xuất, nhập khẩu hàng hóa qua nước bạn Lào chỉ còn cách trung chuyển hàng hóa ở cửa khẩu. Trong khi giá xăng, dầu tăng chóng mặt từng ngày lại càng làm cho việc xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo gặp muôn vàn khó khăn.

Thời gian tới, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiếp tục có các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Đồng thời, tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng cho cộng đồng doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý các vướng mắc một cách nhanh nhất nhằm tạo điều kiện tối đa về thời gian, chi phí cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu.

Tác giả: Quốc Cường

Nguồn tin: doanhnghiepkinhtexanh.vn