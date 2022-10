Không đối thủ cạnh tranh, 3 nhà thầu rộng cửa ở Dự án hạ tầng hơn 479 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Dự án hạ tầng Nông nghiệp tại Hà Tĩnh có mức đầu tư hơn 479 tỷ đồng sử dụng nguồn vốn WB (Ảnh: minh hoạ)



Theo đó, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Hà Tĩnh đã mở thầu qua mạng 3 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Xây dựng công trình đợt 1, trồng rừng ngập mặn; trồng rừng phòng hộ trên cạn ven biển; làm giàu rừng tự nhiên trên cạn ven biển năm 2022. Theo đó, mỗi gói thầu chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT).

Dự án có tổng mức đầu tư 479,262 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước, do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu.

Tại Gói thầu FMCR-HT-HP3.2 XL3 Xây dựng gói cơ sở hạ tầng tại các xã: Xuân Phổ và Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nhà thầu duy nhất nộp HSDT là Liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Nguyên - Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Cường (giá dự thầu là 4,773 tỷ đồng, giá gói thầu 4,799 tỷ đồng).

Tại Gói thầu FMCR-HT-HP3.2 XL5 Xây dựng gói cơ sở hạ tầng tại các xã: Xuân Hải, Cổ Đạm và Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nhà thầu duy nhất nộp HSDT là Liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hải Hiền Hà Tĩnh - Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phong Nhi (giá dự thầu là 6,73 tỷ đồng, giá gói thầu 6,6 tỷ đồng).

Tại Gói thầu FMCR-HT-HP3.2 XL6 Xây dựng gói cơ sở hạ tầng tại các xã: Thạch Châu, Mai Phụ và Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nhà thầu duy nhất nộp HSDT là Công ty CP Thương mại dịch vụ và xây dựng Kim An (giá dự thầu 5,908 tỷ đồng, giá gói thầu 5,923 tỷ đồng).

Các nhà thầu đều đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 6 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định.

...

Như vậy, trong quá trình mời thầu, lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu trên mỗi gói thầu duy chỉ có 1 nhà thầu tham gia dự thầu và tỷ lệ giảm thầu cho các gói thầu cũng rất khiêm tốn. Các nhà thầu trên đang rất rộng cửa để trúng thầu thực hiện các gói thầu.

Theo dữ liệu của VietnamFinance được biết, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Nguyên có địa chỉ đăng ký tại số 66 ngõ 3 đường Mai Hắc Đế, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An với ngành nghề chính là xây dựng nhà các loại. Công ty Hoàng Nguyên được thành lập vào năm 2008 do ông Nguyễn Hữu Tiến là người đại diện pháp luật công ty.

Đối tác liên danh với Hoàng Nguyên tham gia dự thầu tại Gói thầu FMCR-HT-HP3.2 XL3 trên là Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Cường được thành lập vào năm 2020, có địa chỉ đóng tại số nhà 363, đường Trần Phú, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh.

Về nhà thầu tham gia dự thầu Gói thầu FMCR-HT-HP3.2 XL5, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hải Hiền Hà Tĩnh có địa chỉ đóng tại số 02- đường Võ Liêm Sơn – TP. Hà Tĩnh. Công ty Hải Hiền Hà Tĩnh được thành lập vào ngày 04/03/2011 do ông Mai Khắc Tính là người đại diện pháp luật công ty.

Có nghành nghề chính là xây dựng nhà để ở, khoảng 3 năm trở lại đây Hải Hiền Hà Tĩnh đã tham gia 20 gói thầu xây dựng các loại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và đã trúng thầu 11 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu 44,6 tỷ đồng.

Riêng một nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu Gói thầu FMCR-HT-HP3.2 XL6 là Công ty CP Thương mại dịch vụ và xây dựng Kim An có địa chỉ đóng tại Số nhà 54, ngõ 77, đường Đậu Yên, phường Trung Đô, TP. Vinh (Nghệ An). Công ty Kim An được thành lập vào năm 2014 do ông Lê Quang Hưng là người đại diện pháp luật công ty.

Nghành nghề đăng ký kinh doanh chính là xây dựng nhà, cho thuê thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, gần đây Kim An đã tham gia 5 gói thầu và đã trúng 4 gói thầu (1 gói chưa có kết quả) với tổng giá trị trúng thầu: 51,17 tỷ đồng.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: vietnamfinance.vn