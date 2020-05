Không cần giảm phí trước bạ, ô tô vẫn xuống giá mạnh, khách lợi trăm triệu

Dân buôn xe thờ ơ, vốn không kỳ vọng nhiều

Trong tờ trình mới nhất dự thảo Nghị quyết các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong Covid-19 do Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì soạn thảo, Bộ Tài chính không đồng tình giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 với lý do nếu thông qua sẽ vi phạm cam kết quốc tế về không phân biệt đối xử giữa hàng hóa sản xuất trong nước với hàng hóa nhập khẩu.

Tuy nhiên thông tin này không khiến giới kinh doanh ô tô quá bất ngờ hay thậm chí là thất vọng. Bởi trước đó, khi biết có việc đề xuất giảm phí trước bạ cho xe lắp ráp, sản xuất trong nước, giới buôn xe đã không mặn mà và không kỳ vọng nhiều.

Nhiều hãng xe, đại lý đã chủ động hỗ trợ lệ phí trước bạ ô tô nhằm thu hút khách hàng mua xe.

Lý giải về vấn đề này, anh Quang Huy, giám đốc kinh doanh đại lý Nissan ở Hà Nội chia sẻ: “Thị trường giảm mạnh do Covid-19 là lý do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) kiến nghị giảm 0% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất trong nước đến hết 2020. Tuy nhiên, ngay khi có đề xuất tôi nghĩ với tình hình kinh tế ảnh hưởng của dịch bệnh thì Chính phủ chỉ hỗ trợ những ngành nghề thiết thực thôi. Riêng đối với ô tô gần như là mặt hàng cao cấp rồi nên vốn dĩ giới kinh doanh xe như chúng tôi đã không kỳ vọng nhiều rằng đề xuất sẽ thành hiện thực".

“Chính vì thế, chúng tôi trong quá trình tư vấn bán xe thời gian gần đây cũng có chia sẻ thẳng với khách hàng tính khả thi của đề xuất sẽ không cao. Và… thay vào đó đại lý chúng tôi cũng có áp dụng hỗ trợ 50% phí trước bạ cho khách hàng mua xe Nissan X-Trail hoặc một số mẫu khác như Terra ngoài hỗ trợ phí trước bạ còn được giảm tiền mặt và tặng phụ kiện… ”, anh Huy nói thêm.

Cùng quan điểm với anh Huy, đa số nhân viên kinh doanh một số đại lý xe ô tô ở Hà Nội cũng cho rằng ngay khi dịch bệnh xảy ra, doanh số các đại lý đều bị ảnh hưởng mạnh. Các đại lý phải kích cầu bằng nhiều cách khác nhau, kể cả việc hỗ trợ và miễn hoàn toàn phí trước bạ vào giá cho khách hàng mua xe hơi cho nên đề xuất lần này được thông qua hay không cũng không có ý nghĩa nhiều.

"Hiện nay, có xu hướng đại lý và người mua xe thương lượng giá phí trước bạ để mua xe. Có đại lý chia sẻ hoặc tặng một phần phí trước bạ cho người mua xe để kích cầu thị trường. Trên thực tế những tháng vừa qua, khi chưa có đề xuất trên thì nhiều hãng xe như Mercedes, Toyota, Nissan… cũng đã làm như vậy nhưng doanh số bán xe cũng không tăng như mong đợi thậm chí còn bị giảm sút”, anh Nguyễn Cường, trưởng nhóm kinh doanh một đại lý Toyota ở Hà Nội nói.

"Xe sẽ giảm giá, người tiêu dùng vẫn được lợi…"

Một tháng qua nhu cầu mua xe xuống thấp được giới chuyên gia nhận định là do tâm lý một phần khách hàng đang găm tiền chờ đợi quyết định giảm phí trước bạ từ Chính phủ. Nên việc đề xuất không được thông qua lần này khiến họ không khỏi hụt hẫng.

Anh Lê Văn Hải ở Ba Đình, Hà Nội chia sẻ: "Mình chờ cả tháng nay, nghe tin này lòng buồn khôn tả. Vậy là vẫn phải mua xe giá cao rồi".

Anh Nguyễn Hữu Thiện ở Đống Đa, Hà Nội cũng cho biết: “Mình nhắm con Toyota Vios bản 1.5G CVT từ hai tháng nay. Cũng đang mong chờ được giảm phí trước bạ sẽ giảm được đôi chút tiền nhưng không được rồi. Hy vọng sắp tới, hãng sẽ chủ động giảm giá bán thì mình sẽ quyết mua”.

Ô tô tồn kho quý I/2020 tăng mạnh nên thời gian tới giá xe có thể sẽ tiếp tục giảm sâu để giải hàng tồn.

Bày tỏ về vấn đề này, anh Nguyễn Tiệm ở Hạ Long, Quảng Ninh lại cho rằng: “Nhà nước giảm phí làm gì, tiền thuế thu về nếu sử dụng đúng mục đích an sinh xã hội thì rất tốt cho đất nước. Bây giờ nếu cho biểu quyết thì tôi tin chắc rằng 99% người có nhu cầu mua xe, mong muốn nhất của họ là Nhà sản xuất chịu hy sinh lợi nhuận, giảm giá niêm yết của xe xuống. Giá giảm thì kéo theo phí trước bạ, các loại thuế khác cũng giảm thôi”.

Trước những ý kiến trái chiều của người tiêu dùng, giới kinh doanh ô tô nhận định rằng, sau động thái này cũng như tình hình chung thị trường khó khăn hiện này thì các hãng, đại lý bắt buộc có chính sách kích cầu bằng cách tự mình đưa ra nhiều ưu đãi, giảm giá xe. Khách hàng vẫn là người được lợi.

Trao đổi với phóng viên, anh Vĩnh Nam, một người có kinh nghiệm lâu lăm trong ngành kinh doanh ô tô cho biết: “Sau quyết định này của Chính Phủ chắc chắn các hãng xe sẽ càng đẩy mạnh những chương trình khuyến mãi, giảm giá xe. Vì theo tôi được biết, hiện nay số lượng xe tồn kho là tương đối lớn. Giải phóng hàng tồn trong kho là nhiệm vụ cấp thiết”.

“Sau thời gian cách ly, tôi thấy thị trường bắt đầu sôi động trở lại. Và có nhiều hãng xe đưa ra chính sách giảm giá, hỗ trợ 5% thậm chí 10% phí trước bạ nó cũng tương đương mức giá đề xuất. Tôi nghĩ đây là một tín hiệu khá tốt. Nếu khách mua xe nên mua thời điểm này”, anh Nam chia sẻ thêm.

Cũng theo anh Nam, thời điểm này các hãng nên có nhiều động thái để hỗ trợ khách hàng mua xe. Cùng với việc hỗ trợ bằng chính sách giảm giá hoặc tặng quà có giá trị tương đương, sắp tới c các hãng nên làm việc các tổ chức tài chính, các ngân hàng để hỗ trợ người mua xe với lãi suất có thể chấp nhận được.

Theo Báo cáo mới nhất của Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) sản lượng sản xuất ô tô quý I giảm trên 10% so với cùng kỳ, còn lượng hàng bán ra thấp khiến tồn kho ôtô tăng đáng kể. Cụ thể, với xe lắp ráp, lượng tồn kho trong quý I/2020 tăng 122,5% so với cùng kỳ 2019. Trong khi đó, xe nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm giảm hơn 30% so với năm ngoái.

Như vậy nếu muốn giải quyết hàng tồn, buộc giá xe phải giảm, bằng cách trực tiếp hay gián tiếp như ưu đãi phí trước bạ, tặng phụ kiện.

Tác giả: Chi Bảo

Nguồn tin: Báo VietNamNet