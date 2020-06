Khởi tố vụ án con rể vác dao chém bố vợ tử vong vì bị mắng

Đối tượng Dương Văn Tuấn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Văn Tuấn (24 tuối, trú thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Theo báo VTC, Tuấn là hung thủ sử dụng dao sát hại bố vợ là ông Nguyễn Văn Can (1968, trú thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang) rồi đến cơ quan CA đầu thú. Vụ án gây xôn xao dư luận Đà Nẵng, trong đó người dân thắc mắc không hiểu vì sao thủ phạm lại ra tay một cách tàn ác đối với chính thân sinh vợ mình như vậy.

Theo khai nhận, Tuấn kết hôn với chị Nguyễn Thị Linh (22 tuổi, trú xã Hòa Phong) và có với nhau một con nhỏ 5 tuổi.

Thời gian gần dây, vợ chồng Tuấn nảy sinh mâu thuẫn cãi vã nên chị Linh dắt con về nhà bố mẹ ruột là ông Can để ở. Tuấn nhiều lần nhắn tin, gọi điện yêu cầu chị Linh về nhưng bất thành.

13h40 ngày 12/6, Tuấn gọi điện thoại cho ông Can nhờ khuyên chị Linh về nhà nhưng bị ông Can la mắng.

Ngay sau đó, Tuấn lấy 2 con dao rồi chạy xe máy BKS 43H2-5033 đến nhà chị Nguyễn Thị Diệp (chị ruột Linh), sát nhà ông Can.

Khi đến nhà chị Diệp, Tuấn dừng xe, mang theo 2 con dao vào nhà tìm vợ nhưng không thấy ai. Cùng thời điểm này, Tuấn nghe trong phòng vệ sinh có tiếng động nên đến xem và phát hiện ông Can đang lom khom dội nước.

Hiện trường vụ án.

Lúc này ông Can đang quay mặt vào trong, lưng hướng ra ngoài, thấy vậy Tuấn nhớ lại cuộc điện thoại trước đó nên nổi máu điên, cầm dao bầu đến đâm một nhát trúng lưng. Bị tấn công bất ngờ, ông Can quay người lại để phản ứng thì bị Tuấn sử dụng con dao thứ 2 chém thẳng vào đầu. Ông Can đưa tay lên đỡ, bị thương ở tay và phần đầu.

Chưa dừng lại ở đó, Tuấn tiếp tục chém thêm nhát thứ 2 trúng vào vai bố vợ. Bị dính đòn, ông Can la lớn: “Bớ làng giết người” thì Tuấn cầm con dao bản to quay đầu bỏ chạy ra xe máy, kẹp con dao trên xe điều khiển chạy về nhà. Trên đường đi qua địa bàn xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang), con dao rơi xuống đường, sau đó được cơ quan CA phát hiện thu giữ, báo CA TP Đà Nẵng đưa tin.

15h cùng ngày, Tuấn đến Công an huyện Hòa Vang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về phần nạn nhân Nguyễn Văn Can, do vết đâm ở lưng và vết chém ở đầu quá nặng nên đã tử vong ngay tại hiện trường.

Tác giả: Kim Hảo (t/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn