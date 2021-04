Khởi tố hình sự vụ án "chủ nợ tạt chất bẩn vào người con nợ và bé trai 2 tuổi"

Liên quan vụ chủ nợ tạt chất bẩn lên người con nợ và bé trai 2 tuổi ở huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã được CAND Online thông tin, trao đổi với PV Báo CAND sáng nay (25/4),Thượng tá Nguyễn Văn Lưu – Phó trưởng Công an huyện Tây Hòa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm nhục người khác” theo Điều 155 BLHS.

Sau khi tạt chất bẩn lên người con nợ, bà Nguyễn Thị Chút ra ngoài đường lộ lớn tiếng chửi mắng, đe dọa (ảnh cắt từ video clip).

Vụ việc phát lộ từ một video clip tung trên mạng xã hội vào ngày 21/4, ghi lại hình ảnh một người mẹ bế bé trai 2 tuổi trong tình trạng bị người khác tạt chất bẩn từ trên đầu xuống mặt mũi, quần áo, cả hai mẹ con đều khóc. Trong khi đó, một phụ nữ khác cầm xô nhựa đứng bên lề đường phía trước nhà người bị tạt chất bẩn, lớn tiếng chửi mắng, đe dọa.

Sau khi Công an huyện Tây Hòa vào cuộc đã xác định vụ việc xảy ra vào đêm 9/4 tại nhà bà Cao Thị Gái (SN 1981, trú ở thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa), còn đối tượng tạt chất bẩn là bà Nguyễn Thị Chút (SN 1965), sinh sống cùng xóm với nạn nhân.

Đây không phải là lần đầu mà trước đó bà Chút đã có nhiều hành động làm nhục người khác, cưỡng đoạt tài sản tại nhà bà Gái.

Theo tìm hiểu của PV, trước đó vào năm 2014-2015, bà Cao Thị Gái có vay 200 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Chút để đầu tư trồng tiêu. Do cây tiêu bị sâu bệnh chết dần, giá tiêu rớt liên tục, nên những người trồng tiêu ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa đều lâm vào tình trạng thua lỗ nặng nề. Thực trạng đó khiến cho bà Gái mất khả năng trả nợ, nên bà Chút nhiều lần đến nhà lớn tiếng chửi mắng, đe dọa.

Vụ “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” nêu trên đã được TAND huyện Tây Hòa và TAND tỉnh Phú Yên xét xử dân sự theo trình tự thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm. Theo phán quyết của TAND tỉnh Phú Yên, vợ chồng bà Cao Thị Gái có nghĩa vụ trả nợ cho bà Nguyễn Thị Chút 285 triệu đồng. Sau khi đương sự có đơn yêu cầu thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Hòa đã thụ lý và đang giải quyết theo quy định pháp luật.

... Nạn nhân kể lại vụ việc chủ nợ đến nhà tạt chất bẩn, đe dọa tính mạng

Trong thời gian các cơ quan tiến hành tố tụng dân sự đang giải quyết vụ kiện, bà Chút nhiều lần đến nhà bà Gái tạt phân người, phân gà trộn lẫn nước tiểu, dầu nhớt lên các vật dụng sinh hoạt như nồi cơm điện, giường, tủ, bếp ăn; ngang nhiên tự “xả thải” trong nhà, rồi lớn tiếng chửi mắng, đe dọa bắt cóc, chôn sống con của bà Gái, đòi thuê người chặt tay con nợ,… khiến cho gia đình bà Gái luôn sống trong tâm trạng hoang mang, lo sợ. Thậm chí có lần bà Chút đến nhóm trẻ ở xã Sơn Thành Tây gây áp lực buộc chủ nhóm trẻ không được trông giữ con của bà Gái, lớn tiếng đe dọa kêu giang hồ đến bắt đứa trẻ… Những hành động ngang ngược của bà Chút đã được camera an ninh nhóm trẻ ghi lại.

Cách đây 1 năm, vào ngày 18/4/2020, bà Chút cùng con trai ập đến nhà bà Gái xiết nợ xe máy, tủ lạnh, máy giặt,… có tổng trị giá 24,5 triệu đồng. Ngày 13/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đã khởi tố vụ án hình sự “Cưỡng đoạt tài sản”, nhưng do chưa có sự thống nhất về quan điểm pháp lý của các cơ quan tiến hành tố tụng, nên cơ quan điều tra còn đang thu thập thêm các chứng cứ tài liệu có liên quan để có căn cứ khởi tố bị can.

Sau vụ việc bà Chút tạt chất bẩn lên người bà Gái và bé trai 2 tuổi, nữ đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Phú Yên đã trực tiếp đến xã Sơn Thành Tây kiểm tra vụ việc và không đồng ý với báo cáo do UBND xã Sơn Thành Tây cung cấp cho bà ngày 22/4 do chưa phản ánh đầy đủ vụ việc và trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Theo bà Hiền, đây là vụ việc xâm hại trẻ em rất nghiêm trọng, hành vi tàn nhẫn, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng UBND xã Sơn Thành Tây đánh giá quá thấp, thiếu trách nhiệm bảo vệ trẻ em, nên không có sự đôn đốc, giám sát, chỉ đạo xử lý quyết liệt, kịp thời. Bà Hiền đã chỉ đạo Trung tâm công tác xã hội Phú Yên cử nhân viên tư vấn, trợ giúp kịp thời cho mẹ con bà Gái ổn định tâm lý, đồng thời lập hồ sơ để trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân.

Ông Nguyễn Tấn Chân, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm minh người vi phạm, không để coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự ở địa phương như vậy.

Cùng với việc khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đang xem xét khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Chút để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân