Khởi tố đôi nhân tình bạo hành, cưỡng bức bé gái 12 tuổi: Chân dung nghi phạm Phạm Thanh Tùng

Ngày 21/2, Viện KSND quận Hà Đông (Hà Nội) phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 142, khoản 2 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi, trú tại Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) về tội "Hành hạ con" theo quy định tại Điều 185, khoản 2 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng với việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Viện KSND quận Hà Đông còn phê chuẩn lệnh bắt bị can Phạm Thanh Tùng để tạm giam trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày bị bắt (20/2).

Bị can Hoàng Thị Thu Huyền được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Ngoài ra, bị can Huyền còn đang bị truy tố trong một vụ án khác về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Qua xác minh ban đầu, cháu N.H.B. (SN 2009) ở cùng mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền. Huyền có quan hệ tình cảm với Phạm Thanh Tùng. Tùng thường xuyên đến nhà Huyền chơi, ăn cơm và ngủ lại.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, lợi dụng lúc Huyền không có nhà, Tùng đã nhiều lần ép cháu B. quan hệ tình dục. Khi cháu B. không đồng ý, Tùng đe dọa sẽ đánh nên cháu B. sợ và phải làm theo lời của Tùng.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn xác định cháu B. thường xuyên bị mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền sử dụng ống nước, dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay, lưng khi cháu không vâng lời. Chỉ đến khi thấy cháu B. bị xây xát, thâm tím nhiều nơi trên cơ thể, bác của cháu B. đưa cháu B. về nhà ở cùng thì sự việc trên mới dừng lại.

Ngày 25/1, bố của bé gái trình báo vụ việc với Công an phường Hà Cầu, Công an quận Hà Đông.

Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng sau đó cũng yêu cầu UBND quận Hà Đông chỉ đạo công an quận, các phòng, ban liên quan xác minh vụ việc, xử lý kịp thời, báo cáo kết quả với UBND thành phố trước ngày 23/2.

UBND Hà Nội giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp UBND quận Hà Đông thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ em đúng quy định pháp luật.

