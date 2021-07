Khởi tố chủ xe chở hành khách dương tính SARS-CoV-2 đi từ TP.HCM về Nam Định

Chiều 16/7, trả lời VTC News, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định xác nhận, Công an huyện Hải Hậu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Phong (SN 1970, ở tổ dân số 3, thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu) về tội "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người".

Theo Công an huyện Hải Hậu, bị can Phong là chủ xe khách Đức Nguyện, hiện là trường hợp F2 bị cách ly tại gia đình theo quyết định cách ly của Chủ tịch UBND Thị trấn Cồn (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Ngày 11/7, Công an huyện Hải Hậu nhận được thông tin 2 hành khách đi trên chuyến xe của nhà xe Đức Nguyện xuống tại tỉnh Hà Tĩnh dương tính SARS-CoV-2.

Công an bắt tạm giam Phạm Văn Phong, chủ xe khách Đức Nguyện. (Ảnh: Công an cung cấp)

...



Sau đó, Công an huyện Hải Hậu truy vết, xác định nhà xe Đức Nguyện chở 46 người khởi hành từ TP.HCM, một số hành khách xuống dọc đường và 31 hành khách xuống huyện Hải Hậu.

Trong số 31 người có một trường hợp ở xóm 31 (xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) có kết quả dương tính, 30 trường hợp khác là F1 được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Nam Định ở (thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu nhanh chóng thu thập tài liệu chứng cứ, thống nhất quan điểm Phạm Văn Phong phạm tội "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" theo điểm d, khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự.



Tác giả: QUANG TUYỀN

Nguồn tin: Báo VTC News