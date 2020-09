Khởi tố, bắt giam nguyên đại úy quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, trong thời gian còn tại ngũ, Phạm Văn Dũng mang quân hàm đại úy, công tác tại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (phục viên tháng 5/2019).

Đối tượng Phạm Văn Dũng

Lấy danh người trong quân đội, Dũng đã đi lừa đảo nhiều người sẽ xin được vào các trường công an, quân đội mà không cần phải thi tuyển.

Nghe theo lời của Dũng, 4 người ở Hà Tĩnh đưa cho Dũng hơn 2 tỷ đồng để nhờ xin cho con vào các trường công an, quân đội.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của những người trên, Dũng đã không thực hiện lời hứa và dã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của các bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phạm Văn Dũng.

Tác giả: Sơn Nguyễn

Nguồn tin: giadinh.net.vn