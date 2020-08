Khởi tố 2 đối tượng trong đường dây ghi lô đề trá hình đại lý xổ số

Tin Hà Tĩnh

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tử Bồng (SN 1987), Nguyễn Thị Giang (SN 1991) đều trú tại thôn 6, xã Bình An – Lộc Hà để điều tra về tội “Đánh bạc” theo điều 321 Bộ luật Hình sự.