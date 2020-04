Khởi My chia sẻ ảnh cưới sau 3 năm giấu kín nhưng câu hỏi của Miu Lê mới là điều khiến dân mạng chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, Khởi My vừa gây chú ý khi chia sẻ ảnh cưới được chụp tại Hàn Quốc 3 năm trước. Có thể thấy, trong khi nữ ca sĩ nở nụ cười rạng rỡ thì anh chàng Kelvin Khánh lại trông khá gượng gạo, khiến cư dân mạng phải bật cười vì hài hước. Ngay sau đó, hình ảnh này đã nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ và đồng nghiệp, trong đó có ca sĩ Miu Lê.

Dưới bài viết của Khởi My, giọng ca Em vẫn hi vọng hài hước bình luận: “My sắp có em bé chưa đó?”. Câu hỏi này của Miu Lê nhanh chóng được dân mạng chú ý và hưởng ứng bởi dù đã về chung một nhà gần 3 năm song đến nay Khởi My và Kelvin Khánh vẫn chưa chịu thông báo có tin vui. Không để mọi người tò mò quá lâu, Khởi My đã nhanh chóng trả lời: “Không nha, sợ nha”. Có thể thấy, câu trả lời của nữ ca sĩ khiến nhiều người ngầm hiểu rằng hiện tại cô và Kelvin Khánh vẫn chưa có ý định sinh con.

Dân mạng thi nhau “hóng ké” trước câu hỏi của Miu Lê

3 năm sau đám cưới, vợ chồng Khởi My và Kelvin Khánh vẫn luôn dành thời gian “ăn chơi” vi vu du lịch khắp nơi.

Khởi My là một trong những nữ ca sĩ thế hệ 9X gặt hái được rất nhiều thành công trên con đường hoạt động nghệ thuật. Vào năm 2017, cô chính thức về chung một nhà với Kelvin Khánh trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và cư dân mạng. Sau thời gian kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh thường xuyên khiến người hâm mộ xuýt xoa khi luôn khoe ảnh tình tứ và những chuyến đi phượt ở nhiều nơi. Cặp đôi có cuộc sống tương đối giản dị, không phô trương nhưng lại được khen ngợi đáng yêu, hài hước.

Cặp đôi khiến dân mạng yêu thích vì sự nhí nhảnh, đáng yêu.

Tác giả: Dung Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn