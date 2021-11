Khoảnh khắc xe tải va chạm xe máy, cán cháu bé 8 tuổi tử vong

Your browser does not support the video tag.

Nguồn video: Mạng XHGT

Vụ việc xảy ra sáng ngày 18/11 tại ngã tư gần cây xăng Nam Ô, trên đường Nguyễn Tất Thành , Q. Liên Chiểu , Tp Đà Nẵng được camera an ninh ghi lại.

Theo clip, một người phụ nữ đi xe máy hiệu SH mode biển kiểm soát Đà Nẵng chở theo bé gái khoảng 8 tuổi đang lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải chưa rõ BKS lưu thông phía sau.

Vụ va chạm khiến bé gái văng xuống đường bị bánh xe tải cán qua người tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao Thông