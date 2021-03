Kho hàng "lậu" bị phát hiện trong 2 căn nhà của cán bộ biên phòng

Số lượng lớn hàng hóa được phát hiện trong nhà ông Nam.



Trước đó, ngày 27/2, Tổ công tác phòng, chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an P.Vĩnh Nguơn (TP Châu Đốc) bất ngờ kiểm tra 3 căn nhà số: 142, 193 và 276 (thuộc địa bàn tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, P.Vĩnh Nguơn).

Tại các 3 căn nhà này, Tổ công tác phát hiện có hơn 1.100 sản phẩm là đồ điện tử, đồ gia dụng và hơn 1,3 tấn hàng hóa như: nồi inox, chảo chống dính, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh hợp pháp. Qua đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa và bàn giao vụ việc cho Công an TP.Châu Đốc điều tra, xác minh để xử lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả xác minh của Công an tỉnh An Giang, hai căn nhà số 142 và 276 thuộc sở hữu của vợ chồng ông Hoàng Văn Nam, hiện giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Căn nhà số 193 do bà T.T.D (51 tuổi, là chị ruột của vợ ông Nam) làm chủ.

Hiện số hàng hóa trên đang được lực lượng chức năng thu giữ, xử lý theo quy định. Công an tỉnh An Giang sẽ phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh này xác minh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của ông Hoàng Văn Nam để kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh An Giang nắm và chỉ đạo xử lý.

