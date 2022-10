Khánh Hòa: Hơn 50 căn nhà ở huyện Vạn Ninh ngập sâu do mưa lớn

Ngày 9/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo về thiệt hại do mưa lớn diện rộng trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo, ngày 8/10, trên địa bàn huyện có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Từ 11h đến 15h ngày 8/10, trên địa bàn thôn Khải Lương, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có mưa rất to kết hợp với triều cường đã làm nước dâng đột ngột, ngập lụt khu vực giữa làng, chiều sâu ngập trung bình từ 1-1,2m.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương di chuyển những người già, trẻ nhỏ và những nhà ở vùng thấp ra khỏi nơi nguy hiểm. Đến 17h cùng ngày, nước đã rút hết. Ước thiệt hại do ngập lụt gây ra khoảng 300 triệu đồng.

Người dân dùng thuyền thúng di dời người già đến nơi an toàn. Ảnh cắt từ clip.

...

Theo thống kê, có 1 người bị thương là bà Trương Thị M., sinh năm 1959. Trong quá trình di chuyển đến địa điểm sơ tán, bà M. bị trượt té gãy tay được chuyển đến Bệnh viện Quân y 87 để điều trị; 51 hộ/205 khẩu phải di dời.

Về nhà ở, có khoảng 51 nhà bị ngập nước gây thiệt hại về tài sản của người dân gồm tủ lạnh, máy quạt, đồ gia dụng, dầu diezen, nước mắm, một số mặt hàng tạp hóa khác...

Mưa lớn kết hợp triều cường đã khiến hàng chục căn nhà ngập từ 1-1,2m. Ảnh cắt từ clip.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cũng đã có công văn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng. Ban Chỉ huy đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thường xuyên phát tin về diễn biến của mưa lớn diện rộng để người dân biết, chủ động phòng, tránh đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Tác giả: Châu Tường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn