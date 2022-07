Khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ nghi nhảy cầu tự vẫn

Ngày 25/7, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Nghệ An) cho biết, đang triển khai phương tiện để tìm kiếm nạn nhân nghi nhảy cầu trên sông Con thuộc xã Tân An, huyện Tân Kỳ.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH nhận được tin báo có nạn nhân đuối nước tại sông Con, xã Tân An, huyện Tân Kỳ.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5 huy động 1 xe CC&CNCH, 8 CBCS cùng các thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

... Chiếc xe máy cùng đôi giày nghi của nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị L.T.K (SN1991, trú tại xóm Thanh Yên, xã Tân An, huyện Tân Kỳ). Người dân nghi ngờ nạn nhảy cầu vào khoảng 20h ngày 24/7.

Hiện các lực lượng đang triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Liên quan đến việc đuối nước, vào khoảng 12h30 ngày 24/7, tại khu vực sông Hiếu, đoạn qua xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn cũng đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm cháu Nguyễn V.P (SN 2006, trú tại xóm Đoàn Kết) đuối nước tử vong. Đến 6h30 ngày 25/7, lực lượng CNCH mới tìm vớt được thi thể cháu bé.

Tác giả: Văn Đồng

Nguồn tin: Báo Sức khỏe & Đời sống