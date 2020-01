Khán đài đường đua công thức 1 Hà Nội mang tên địa danh nổi tiếng Việt Nam

Các khán đài được đặt tên gồm: - Khán đài Thăng Long: nằm ở vị trí vạch xuất phát, được đặt theo tên gọi cũ của Hà Nội, tượng trưng cho sự trỗi dậy và phát triển không ngừng. - Khán đài Hải Phòng: nằm ở khúc cua số 1, được đặt theo tên thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam. Đây cũng là thành phố lớn thứ ba ở Việt Nam, thứ hai ở Miền Bắc và là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. - Khán đài Hạ Long: nằm ở khúc cua vòng cung 2-3-4, được đặt theo tên Vịnh Hạ Long, Di sản Thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận – một trong những điểm hấp dẫn du lịch hàng đầu ở Việt Nam. - Khán đài Huế Matrix One: nằm ở khúc cua 7-8 và được đặt theo tên của cố đô Huế, di sản UNESCO ở Việt Nam. Khán đài Huế Matrix One nhận được sự đồng hành của MIK Group với dự án bất động sản The Matrix One với tầm nhìn lý tưởng thẳng xuống Đường đua Hà Nội. - Khán đài Đà Nẵng: nằm ở khúc cua số 10 và được đặt theo tên thành phố lớn thứ tư của Việt Nam – vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - nổi tiếng với các bãi biển cát trắng, núi Bà Nà, Bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn... Đây cũng là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương - Khán đài Nha Trang: nằm ngay trước khúc cua 11, được đặt theo tên thành phố ven biển nổi tiếng với những bãi biển, địa điểm lặn và các hòn đảo nổi tiếng trong Vịnh Nha Trang. Địa danh này còn được biết đến như “Hòn ngọc của Biển Đông” với nhiều điểm du lịch nổi tiếng hấp dẫn du khách thế giới như Vinpearl Nha Trang… - Khán đài Sài Gòn: nằm ở khúc cua số 12. Khán đài này được đặt tên theo tên gọi cũ của thành phố lớn nhất của Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh, và là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, giáo dục quan trọng nhất của Việt Nam. Sài Gòn nổi tiếng với những địa điểm như chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà và mới nhất tòa nhà Landmark 81 cao nhất Đông Nam Á. - Khán đài Cần Thơ: nằm ở khúc cua số 13, được đặt theo tên của thành phố hiện đại và phát triển nhất Đồng bằng Sông Cửu Long, nổi tiếng chợ nổi và các vườn trái cây trĩu quả. - Khán đài Phú Quốc: nằm ở khúc cua số 22-23, được đặt theo tên của hòn đảo lớn nhất Việt Nam hay còn được gọi là Đảo Ngọc do sở hữu những bãi biển đẹp như tranh và các thắng cảnh như Vườn quốc gia Phú Quốc, quần đảo An Thới, Bãi Trường, Làng chài Vạn Ninh, Vinpearl Safari Phú Quốc (vườn thú bán hoang dã đầu tiên và lớn nhất Việt Nam)