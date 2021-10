Khẩn cấp ứng phó cơn bão mới với cường độ mạnh hơn, dự báo tiếp tục gây mưa lớn

Sáng 10/10, tại cuộc họp ứng phó với cơn bão số 7 của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia cho biết, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam Quảng Ninh, cách Hải Phòng khoảng 100km, cách Nam Định khoảng 150km, cách Thanh Hóa khoảng 260km.

Theo ông Khiêm, dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào khu vực từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp

Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 với không khí lạnh tăng cường, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Trong ngày hôm nay, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ở Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6.

“Ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-200mm, có nơi trên 250mm; ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 150mm”, ông Khiêm nói.

Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, đến nay chúng ta cơ bản đã ứng phó tốt với cơn bão số 7; song tình hình dự báo trong những ngày tới phức tạp hơn.

Hiện, bão Kompasu (bão số 8) hoạt động ở phía Đông đảo Luzon (Philippines) chuẩn bị đổ bộ vào Biển Đông.

...

Theo ông Hoài, vào hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 16 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bão số 8, được dự báo sẽ tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Cần hỗ trợ, bảo vệ người dân trên đường về quê

Trước tình hình bão số 8 đang đổ bộ với cường độ dự báo mạnh hơn và đi nhanh hơn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các địa phương nhanh chóng chuẩn bị ứng phó, không được chủ quan lơ là.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các địa phương cấp tốc ứng phó với bão số 8, không được chủ quan

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khí tượng thủy văn dự báo chuẩn xác, cập nhật liên tục để các địa phương và người dân nắm bắt kịp thời, có phương án di dân hợp lý.

Với lượng mưa trong những ngày qua lớn và sắp tới tiếp tục lớn hơn nữa, Phó thủ tướng đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn hồ đập, đê điều xung yếu, tránh để xảy ra tình trạng xả lũ bất ngờ, gây ngập úng cho vùng hạ du.

Cũng theo Phó Thủ tướng, lượng người dân từ phía Nam di chuyển về quê tránh bão khá đông, khoảng 26 nghìn người. Trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em di chuyển chủ yếu bằng xe máy nên rất nguy hiểm. Các địa phương cần thông báo cho người dân, mời người dân về nhà văn hóa, khu trú ẩn an toàn chờ bão đi qua, đồng thời thông báo cho người dân hạn chế về quê trong những ngày tới.

"Trong chiều nay, Ban chỉ đạo sẽ ban hành công điện gửi các bộ ngành, địa phương đề nghị bảo đảm thông suốt tuyến đường tàu hỏa và đường bộ. Lực lượng công an, và các địa phương cần cắt cử người để bố trí trên các tuyến đường quốc lộ hỗ trợ người dân", Phó Thủ tướng nói.

Tác giả: Dương Hưng

Nguồn tin: Báo Tiền phong