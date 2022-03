Khám xét trụ sở công ty và nhà riêng của ông Trịnh Văn Quyết

... 19h20, lực lượng công an vẫn đang thực hiện khám xét tại trụ sở Tập đoàn FLC. Một số cán bộ công an, cảnh sát giao thông được huy động thêm để đảm bảo an ninh trật tự - Ảnh: CHÍ TUỆ