Khách “chơi ngông”, bỏ chục triệu mua cây “độc” về trưng Tết

Tết Nguyên đán 2020 đã cận kề, thị trường cây cảnh trưng Tết bắt đầu nhộn nhịp khách. Các chậu quất, cam hay bưởi cảnh sai trĩu quả bắt đầu xuống phố phục vụ người dân mua về trưng ngày Tết.

Song, ngoài những loại cây cảnh quen thuộc trên, tại Cần Thơ, nhiều người còn tìm mua những gốc hoa bưởi về chơi Tết vì mới lạ và vì mùi hương đặc biệt của loại hoa này.

Hoa bưởi có mùi thơm đặc biệt, tao nhã, tỏa hương thơm khắp nhà. Đặc biệt, bưởi thường nở hoa vào đúng dịp Tết âm lịch. Hoa nở thường kéo dài khoảng nửa tháng, nếu tưới ít nước hoa sẽ bền hơn.

Khi hoa tàn sẽ kết trái, cây nuôi trái lớn bình thường, khác hoàn toàn với bưởi cảnh ghép trái và khi trưng Tết xong thì trái đó phải cắt đi. Thế nên, năm nay gốc hoa bưởi được khá nhiều người chọn mua.

Một người bán cho hay, mỗi gốc bưởi này có giá từ 5-15 triệu đồng tùy vào dáng thế và độ tuổi của gốc. Mặt hàng này năm nay còn khá mới mẻ, song lượng khách đặt mua rất nhiều.

Những gốc bưởi toàn lá, không có quả có giá tới cả chục triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet

Còn tại Bến Tre, anh Huỳnh Thanh Tâm - một trong những nông dân chuyên sản xuất trái cây trưng Tết cho hay: “Dịp tết năm nay tôi đưa ra thị trường khoảng 1.500 trái dừa tròn in chữ tài lộc, dừa hồ lô in chữ tài lộc; 700 trái bưởi tạo hình vuông, bưởi tròn in chữ tài lộc, phước lộc thọ…”.

Theo anh Tâm, các sản phẩm tạo hình năm nay không tăng nhiều so với năm ngoái. Cụ thể, bưởi tạo hình, bưởi in chữ giá từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/trái. Dừa tròn in chữ giá 250.000-300.000 đồng/trái, dừa hồ lô in chữ giá 450.000-500.000 đồng/trái.

Xoài nghệ thuật thu hút sự quan tâm của khách mùa tết. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trong khi đó, ông Võ Trung Thành - Chủ nhiệm Câu lạc bộ sản xuất trái cây tạo hình ở huyện Châu Thành, Hậu Giang, cho biết, năm nay các nghệ nhân tung ra thị trường sản phẩm xoài nghệ thuật áp dụng kỹ thuật mới. Cụ thể, thay vì dùng khuôn ép và tạo hình trái xoài hoặc khắc trên trái như mọi năm, câu lạc bộ chọn thủ pháp tạo màu và “nhả chữ” bằng ánh sáng mặt trời.

Để làm được trái xoài nghệ thuật, từ lúc xoài còn non đến khi trưởng thành, các nghệ nhân tạo hình bằng cách ghép chữ trên quả. Ví dụ, nếu muốn nền màu vàng chữ xanh thì che ánh sáng lại, còn nền xanh chữ xanh thì để ánh sáng chiếu vào khung chữ... Giá xoài nghệ thuật dao động 200.000-250.000 đồng/quả.

“Dù đây là năm đầu tiên các nghệ nhân sáng tạo ra sản phẩm mới nhưng đã nhận được đơn đặt hàng 4.000 trái các loại. Chúng tôi đang chuẩn bị giao hàng cho khách để đến 27, 28 tết là có thể trưng được” - ông Thành thông tin thêm.

Tác giả: Vũ Đậu (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật