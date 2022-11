Kết quả giám định các video vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong

Tối 8/11, ông Hồ Hoàng Hùng (cha nữ sinh Hồ Hoàng Anh, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) cho biết đã nhận bản kết luận giám định do Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân, thông báo. Theo kết quả giám định, ôtô liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử vong đã phát tín hiệu rẽ phải trước khi va chạm với xe máy của nạn nhân.

Trước kết quả này, ông Hùng nói gia đình không rõ các video mà Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3 đã thu thập, giám định được lấy nguồn nào. Trong khi, video mà gia đình thu thập được đều thể hiện trước khi va chạm với xe máy của Hồ Hoàng Anh, ôtô không xi nhan.

Cũng theo ông Hùng, đến nay gia đình chưa có thông tin về các bước tố tụng tiếp theo của Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3, dù đã hết thời hạn tạm giam đối với tài xế Hoàng Văn Minh (38 tuổi, thiếu tá, Trợ lý tài chính Trung đoàn Không quân 937 - Quân chủng Phòng không - Không quân). “Gia đình mong muốn biết nguồn gốc các video mà cơ quan điều tra thu thập từ nguồn nào, ai cung cấp”, ông Hùng nói và cho biết hình ảnh trung thực nhất chính là video ghi lại cảnh tai nạn xảy ra.

Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: A.K.



Theo thông báo số 375 của Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - Không quân) về kết quả giám định các video thu thập được liên quan vụ tai nạn ngày 28/6 khiến Hồ Hoàng Anh (nữ sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) tử vong, từ thời gian hiển thị 8h18’12 đến 8h18’16 ngày 28/6, ghi nhận hình ảnh ôtô đang di chuyển ở làn đường thứ 2 (tính từ lề đường) theo hướng từ phía bên trái màn hình về phía bên phải màn hình và có bật đèn chuyển hướng (đèn xi nhan) bên phải theo hướng di chuyển của ôtô. Tốc độ di chuyển của xe là khoảng 27,34 km/h đến 28,44 km/h và không xác định được biển kiểm soát của ôtô này.

Từ 8h18’15 đến 8h18’19 ngày 28/6, ghi nhận hình ảnh xe máy do một người điều khiển di chuyển trên làn đường thứ 2 (tính từ lề đường) theo hướng từ phía bên trái màn hình về phía bên phải màn hình, tốc độ di chuyển của xe mô tô là khoảng 47,40 km/h đến 50,78 km/h.

...

Bản thông báo giám định cũng thể hiện từ 8h11’25 đến 8h15’41 ngày 28/6, ghi nhận hình ảnh ôtô liên quan đến vụ tai nạn có bật đèn tín hiệu chuyển hướng bên phải theo hướng di chuyển của xe và có biển kiểm soát là 85A-074.07.

Sáng 28/6, ông Hoàng Văn Minh (38 tuổi, thiếu tá, Trợ lý tài chính Trung đoàn Không quân 937 - Quân chủng Phòng không - Không quân) đóng tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, điều khiển ôtô mang biển kiểm soát 85A-074.07 hướng Công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4. Khi rẽ phải vào Ngân hàng Vietinbank, xe này va chạm với xe máy do em Hồ Hoàng Anh (18 tuổi) điều khiển. Sau va chạm, nữ sinh tử vong. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định nạn nhân chết do chấn thương sọ não nặng do vỡ xương sọ, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não hai bên, xuất huyết khoang dưới nhện bán cầu não hai bên trên và dưới lều, não phù lan tỏa điều trị không hồi phục. Đầu tháng 8, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Hoàng Văn Minh.

Tác giả: Xuân Hoát

Nguồn tin: zingnews.vn