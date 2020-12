Hyundai Accent 2021 được ra mắt, giá từ 426,1 triệu đồng

Ngày 1/12, Hyundai Accent 2021 được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đây là model nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ Accent thứ năm. Trước đó, các đại lý Hyundai cũng đã nhận đặt cọc và bán mẫu xe này.



Tương tự nhiều mẫu ôtô Hàn Quốc khác, Hyundai Accent 2021 có thiết kế khác biệt đáng kể so với đời xe cũ dù chỉ là bản facelift. Cụ thể, lưới tản nhiệt hình thang ngược được tạo hình góc cạnh và có kích cỡ lớn hơn, với họa tiết mắt lưới thay cho dạng thanh ngang.

Cụm đèn của xe pha được làm mới, khu vực đèn sương mù được thu gọn hơn. Bên cạnh đó, Accent 2021 cũng có bộ mâm hợp kim 5 chấu đơn thiết kế mới. Trong khi đó, đuôi xe không khác biệt nhiều đời trước.

Nội thất của Hyundai Accent 2021 không có nhiều thay đổi. Điểm nhấn đáng chú ý là màn hình giải trí 8 inch được đặt nổi - xu thế trên các mẫu xe mới ra mắt hiện nay và bảng đồng hồ dạng kỹ thuật số toàn bộ. Hệ thống thông tin giải trí của xe được cải thiện khả năng hoạt động đa nhiệm, với tính năng chia đôi màn hình và hiển thị đồng thời hai ứng dụng.

Một số tiện nghi đáng chú ý gồm có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, vô-lăng tích hợp nút bấm điều khiển, khởi động từ xa, điều hòa tự động, cửa sổ trời, đèn pha tự động và gương hậu chống chói.

Hyundai Accent 2021 vẫn sử dụng động cơ xăng Kappa 1.4L, công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp.

Danh sách trang bị an toàn của Hyundai Accent 2021 không thay đổi so với model 2018. Phiên bản Accent 1.4 AT Đặc biệt (bản cao nhất) vẫn có ABS/EBD/BA, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi và 6 túi khí.



Hyundai Accent 2021 được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản là 1.4 MT Tiêu chuẩn; 1.4 MT; 1.4 AT và 1.4 AT Đặc biệt cùng giá niêm yết 426,1; 472,1; 501,1 và 542,1 triệu đồng – tương tự đời xe trước.

Nhờ vậy, Accent 2021 tiếp tục là mẫu xe hạng B có giá bán dễ tiếp cận khi so sánh với Toyota Vios (470-570 triệu đồng), Honda City (529-599 triệu đồng) hay Mazda2 (479-619 triệu đồng).

Trong bối cảnh nhiều đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios, Mazda2, Mitsubishi Attrage, Suzuki Ciaz hay Honda City đã và sắp được nâng cấp phiên bản mới, model 2021 được trông đợi sẽ giúp Accent duy trì sức cạnh tranh tại nhóm sedan hạng B nói riêng và toàn thị trường nói chung. Sau 10 tháng của năm 2020, Accent hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai, với 15.008 chiếc được bán ra, lọt top những ôtô ăn khách nhất tại Việt Nam.

