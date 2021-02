Hưng Yên ghi nhận ca mắc Covid-19, xác định F1 hút chung điếu cày

Sáng 19/2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn huyện vừa nhận thông tin về một trường hợp nghi mắc Covid-19 tại Hải Dương, người này đang làm việc tại một công ty trên địa bàn huyện.

Cụ thể, ca nghi nhiễm này là P.H.N, công nhân tại công ty TNHH FuJi Bakelite Việt Nam tại Khu Công nghiệp Thăng Long II (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, có địa chỉ nhà tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương). Kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 do Hải Dương thực hiện.

“Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đang tiến hành rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này và đưa vào khu cách ly. Tính đến sáng nay trên địa bàn huyện chỉ ghi nhận một trường hợp F1 có liên quan đến ca nghi nhiễm trên”, ông Dũng cho hay.

Bước đầu Hưng Yên xác định được 1 F1 ngồi hút chung điếu cày nhưng không khai báo y tế.

Cùng ngày, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Than (Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết, sau khi nhận được báo cáo nhanh của phòng y tế huyện về trường hợp dương tính của anh P.H.N., chính quyền địa phương đã rà soát được người tiếp xúc gần với anh N. là anh B.V.L, 28 tuổi, ở xã Đồng Than (Yên Mỹ, Hưng Yên). Theo ông Nam, anh L. được xác định là F1 của anh N. do làm cùng công ty, hai người này ngồi hút chung điều cày thuốc lào cùng nhau.

Sau khi công ty nhận được thông tin trường hợp tiếp xúc với anh N., ở Hải Dương trở thành F0 nên đã cho anh N. và anh L. nghỉ làm.

“Khi được nghỉ làm trở về địa phương, anh L. không tự giác khai báo, cố tình giấu dù chúng tối tuyên truyền, vận động trên loa phát thanh nhiều lần. Đến khi chúng tôi nhận được thông tin của huyện gửi về mới biết được anh L. có tiếp xúc gần với anh N. nên đã cho người xuống rà soát, khai báo y tế và đưa đi cách ly tập trung từ hôm qua”, ông Nam nói. Hiện, chưa có kết quả xét nghiệp của anh L. Trong ngày hôm nay, chính quyền sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp có tiếp xúc với F1.

Trước đó, tối 18/2, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu, UBND huyện Yên Mỹ chủ trì, phối hợp với sở Y tế, công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam khẩn trương rà soát, xác minh F1, F2, F3 đối với trường hợp dương tính trên. Đồng thời tổ chức cách ly và quản lý chặt chẽ các đối tượng theo quy định. Thực hiện ngay việc khử trùng, tiêu độc tại tất cả các địa điểm có nguy cơ. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay tất cả các F1, F2 theo hướng dẫn của bộ Y tế. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phong tỏa cách ly, đảm bảo hậu cần và an ninh trật tự trên địa bàn khi cần thiết.

