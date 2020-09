'Hotgirl' đất Cảng vừa đi khách vừa môi giới bán dâm giá 4 triệu đồng/lượt

Ngày 8-9, Công an TP Hải Phòng cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân vừa triệt phá đường dây mua bán dâm do Vũ Thị Vân Anh (SN 1997, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) cầm đầu. Vân Anh có vẻ ngoài xinh đẹp và ăn mặc sành điệu như một "hotgirl" ở đất Cảng.

"Hotgirl" Vũ Thị Vân Anh tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, vào 22 giờ ngày 6-9, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quân Lê Chân tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Tuấn Linh tại số 561 Nguyễn Văn Linh, phường Kênh Dương, quận Lê Chân.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện tại phòng 204 có 1 nam giới và 2 nữ giới đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng 403 có 1 đôi nam nữ cũng đang thực hiện hành vi này.

...

Qua đấu tranh, trong số 3 đối tượng nữ bán dâm có Vũ Thị Vân Anh (SN 1997, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) là đối tượng cầm đầu, vừa thực hiện môi giới mại dâm vừa trực tiếp bán dâm cho khách tại phòng 403.

Hai "chân dài" nữ thực hiện hành vi bán dâm cho khách tại phòng 204 gồm P.T.N (SN 1996, trú tại Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh) và N.T.T (SN 1992, trú tại Mường Lay, tỉnh Điện Biên). Các "chân dài" đi khách và người mua dâm khai nhận đã kết nối mua bán dâm thông qua sự môi giới, điều hành của Vũ Thị Vân Anh.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Vân Anh khai nhận đã môi giới mại dâm cho 2 khách mua dâm tại khách sạn Tuấn Linh với giá thu của khách là 4 triệu đồng/1 lượt. Sau khi nhận tiền từ khách, Vân Anh trả cho gái bán dâm 3 triệu đồng, còn mình giữ 1 triệu đồng tiền công môi giới.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thị Vân Anh về hành vi môi giới mại dâm.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động