Hồng Vân lên tiếng về việc xóa bỏ danh hiệu NSND khỏi fanpage

Cư dân mạng đồn đoán về việc Hồng Vân bị tước danh hiệu khi fanpage bị đổi tên

Trong loạt bê bối về việc PR trá hình thực phẩm chức năng, phát ngôn không đúng về đại dịch thời gian qua, cái tên Hồng Vân đã được nhắc đến khá nhiều. Mặc dù đã lên tiếng phân trần, xin lỗi khán giả, nhưng hình ảnh của nữ nghệ sĩ vẫn bị ảnh hưởng nhiều trong mắt công chúng. Vì vậy, việc fanpage đổi tên từ “NSND Hồng Vân” thành “Nghệ sĩ Hồng Vân” đã một lần này làm dậy sóng dư luận.

Trước những đồn đoán, nghi ngờ của khán giả, phía Hồng Vân đã lên tiếng. Cô chia sẻ: “Kính gửi quý khán giả thân yêu của Hồng Vân. Hiện tại Vân đang sử dụng 1 tài khoản facebook cá nhân mang tên Hồng Vân( đã có tích xanh) và 1 fanpage mang tên NSND Hồng Vân. Theo chính sách của Facebook giữa trang cá nhân và fanpage của cùng một người chỉ được xác nhận tích xanh của một tài khoản. Trong thời gian qua trang NSND Hồng Vân chưa có tích xanh nên dễ xảy ra tình trạng giả mạo và các vấn đề không mong muốn khác. Chính vì vậy Vân đã được team facebook hỗ trợ đổi tên chuyển tích xanh từ trang cá nhân sang fanpage để tiện sử dụng và tránh những trường hợp giả mạo, hiểu nhầm không đáng có. Đó chính là lý do fanpage NSND Hồng Vân được đổi tên thành Nghệ Sĩ Hồng Vân để phù hợp chính sách cấp tích xanh của Faecbook đưa ra”. “Bà bầu” cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã quan tâm, tin tưởng và ủng hộ cô trong suốt thời qua. Cùng với đó là lời nhắn nhủ: “Chúc mọi người sức khỏe và bình an, Việt Nam sẽ sớm vượt qua đại dịch”. Có thể thấy, việc gỡ bỏ danh hiệu khỏi tên trên fanpage là do chủ ý của cô, hoàn toàn không có chuyện Hồng Vân bị tước bỏ danh hiệu NSND như cộng đồng mạng đồn đoán.

... Sau đó diễn viên Gạo nếp gạo tẻ đã lên tiếng trước những tin đồn thất thiệt

NSND Hồng Vân sinh năm 1966, cô được coi là một trong những nghệ sĩ thành công ở cả chính kịch và hài kịch tại Sài Gòn. Bên cạnh làm “bà bầu” cho sân khấu kịch Phú Nhuận và sân khấu kịch Chợ Lớn, Hồng Vân cùng một số nghệ sĩ gạo cội còn mở lớp đào tạo nhiều diễn viên trẻ hiện nay. Không chỉ ghi dấu ấn với khán giả bằng các vai diễn trong nhiều vở kịch như Mẹ và người tình, Lôi vũ..., cô còn tham gia các dự án phim truyền hình, phim điện ảnh như Gạo nếp gạo tẻ, Cô ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu…và hàng loạt wed drama đình đám khác. Với những đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà, năm 2011, Hồng Vân được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

NSND Hồng Vân thành công từ sân khấu cho đến phim truyền hình, điện ảnh, wed drama

Tác giả: HỒNG HẠNH

Nguồn tin: Báo Văn Hóa