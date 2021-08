Hỗn chiến kinh hoàng giữa nhóm bảo vệ nhà máy điện gió và 2 thanh niên

Sáng 21-8, Thượng tá Nguyễn Đức Thùy - Trưởng Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông - xác nhận đoạn clip đăng tải trên mang xã hội ghi lại cảnh đánh nhau giữa nhóm bảo vệ dự án điện gió và 2 thanh niên xảy ra trên địa bàn huyện.

Hỗn chiến kinh hoàng giữa nhóm bảo vệ công trường điện gió và 2 thanh niên

Theo Thượng tá Thùy, vụ việc xảy vào ngày 19-8 vừa qua trên địa bàn xã Thuận Hà, huyện Đắk Song. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu để xử lý vụ việc.

Trước đó, tối 19-8, trên mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến giữa nhóm gần 10 bảo vệ mặc áo có dòng chữ "Đức Tâm QB" cùng 2 thanh niên, gây xôn xao dư luận, mất an ninh trật tự địa phương.

Đoạn clip cho thấy 2 thanh niên trên tay cầm 2 con dao lao về hướng nhóm bảo vệ đang đứng, chém vào 1 người. Ngay lập tức, 1 bảo vệ cầm cây gậy dài lao theo đuổi đánh. Lúc này, 2 thanh niên quay lại, nhóm bảo vệ bèn lao tới đánh, chém.

Đoạn clip cũng ghi lại giây phút thanh niên cầm dao chém liên tiếp vào 2 bảo vệ nhưng 1 người kịp thời lùi lại, 1 người trượt chân và mắn nhờ đó đã tránh khỏi nhát chém.

Để làm rõ vụ việc, sáng 21-8, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc qua điện thoại với ông Trần Công Nhất, Chủ tịch UBND xã Thuận Hà. Ông Nhất cho biết "mới nghe sơ sơ công an báo cáo lại chứ chưa nắm rõ vụ việc".

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây, Công ty Công ty TNHH Năng lượng Đắk N'Drung - Đắk Nông, chủ đầu tư 3 dự án điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 trên địa bàn huyện Đắk Song, đã thỏa thuận bồi thường đất cho người dân để làm đường vào 1 trụ điện gió.

Clip ghi lại cảnh hỗn chiến kinh hoàng được đăng tải trên mạng xã hội

Mới đây, tuyến đường bị sụp lún nên đơn vị thi công tiến hành sửa chữa. Trong quá trình đổ đất sửa đường, đơn vị thi công đã làm vương vãi, bồi lấp ra phần đất của 1 hộ dân nên xảy ra mâu thuẫn.

Trước đó, giữa người dân và các lực lượng thi công, bảo vệ các dự án điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 cũng đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

