Hơn 40 cảnh sát bao vây hàng chục đối tượng đánh bạc giữa núi rừng

Thượng tá Phạm Vũ Cường - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" có sự tham gia của 30 đối tượng.

Trước đó, Công an Tân Kỳ nhận được tin báo có một số đối tượng trên địa bàn và các huyện lân cận lập xới tổ chức cho các đối tượng ở TX. Thái Hòa và các huyện Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP. Vinh đến đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng tại CQĐT.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng chọn vùng núi hiểm trở thuộc hai xã Giai Xuân và Tân Hợp của huyện Tân Kỳ, giáp ranh với hai xã Châu Lý và Hạ Sơn của huyện Quỳ Hợp.

Công an huyện Tân Kỳ đã lập chuyên án mang bí số 420B để đấu tranh triệt phá. Sau tám ngày mật phục, đến 16h30 phút (ngày 8/4), Thượng tá Phạm Vũ Cường trực tiếp chỉ huy 40 cán bộ, chiến sỹ ập vào bắt giữ 30 đối tượng đang tham gia đánh bạc. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm năm chiếc xe ô tô, 40 chiếc điện thoại, 15 chiếc xe máy và 249 triệu đồng tiền mặt.

Tang vật chuyên án.



Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: CẢNH HUỆ-THU HIỀN

Nguồn tin: Báo Tiền Phong