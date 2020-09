Hơn 100 người trong quán bar dương tính với ma túy

Ngày 20/9, Công an tỉnh Tiền Giang lập hồ sơ xử lý 102 người sử dụng ma túy tại quán bar New Club, phường 5, TP Mỹ Tho.

Cảnh sát ập vào quán bar ở Mỹ Tho lúc rạng sáng 20/9. Ảnh: Nhật Tân.

Khoảng 1h cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an TP Mỹ Tho ập vào quán bar New Club trên đường Phạm Thanh. 159 người định bỏ chạy nhưng bị cảnh sát chặn lại.

Tại hiện trường, một số ma túy chưa kịp phi tang được cảnh thu giữ. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy có 102 người dương tính với ma túy.

...

“Cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc chủ quán bar có tổ chức cho khách sử dụng ma túy hay không”, một cảnh sát nói với Zing.

Năm 2018, nhà chức trách cũng phát hiện 50 người dương tính với ma túy tại quán bar trên.

Quán bar New Club (chấm đỏ) trên đường Phạm Thanh, phường 5, TP Mỹ Tho. Ảnh: Google Maps.



Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zingnews.vn