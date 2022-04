Hoãn phiên toà xét xử các bị cáo trong vụ nâng khống giá thiết bị y tế tại Hà Tĩnh

Các bị cáo tại phiên toà sáng 12/4/2022.



Sáng 12/4/2022, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử các bị cáo Mai Thị Hoa (48 tuổi, trú TP Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh) cùng 5 cựu giám đốc bệnh viện gồm: Lê Thế Nhiên (62 tuổi, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc); Lê Văn Bình (cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà); Nguyễn Quang Hòe (63 tuổi, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn); Hà Thanh Sơn (cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân); Trần Văn Nhân (60 tuổi, cựu Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ) cùng 7 người là giám đốc công ty thẩm định giá, trưởng phòng các bệnh viện... bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự.

Trong số này 4 người đang bị tạm giam, còn lại cấm đi khỏi nơi cư trú. Tại phiên xử sơ thẩm sáng 12/4, chỉ 11/13 bị cáo có mặt. Hai bị cáo Lê Thế Nhiên (cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc) và Trần Văn Nhân (cựu Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ) không đến tòa. Ông Nhiên không nêu rõ lý do, ông Nhân có đơn xin xét xử vắng mặt do đang điều trị bệnh.

Thiết bị máy giặt, máy sấy tại nhiều bệnh viện ở Hà Tĩnh bị nâng khống.



Ba luật sư bào chữa, điều tra viên cùng hàng chục người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng không đến tòa vì nhiều lý do. Sau khi lấy ý kiến các bị cáo cũng như luật sư bào chữa Hội đồng xét xử thông báo hoãn phiên tòa. Phiên toà sẽ được mở lại vào các ngày 9-11/5/2022.

...

Theo cáo trạng các năm 2018-2019, bà Mai Thị Hoa khi giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã đặt vấn đề với 5 giám đốc và phó giám đốc bệnh viện tuyến huyện ở Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Nghi Xuân và Đức Thọ, về việc sẽ hướng dẫn xin kinh phí để mua sắm cho các đơn vị này một máy giặt và một máy sấy công nghiệp với giá mỗi bộ 3 tỷ đồng.

Sau đó bà Mai Thị Hoa hướng dẫn 5 bệnh viện trên lập các tờ trình xin kinh phí, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ mỗi đơn vị 3,5 tỷ đồng để mua sắm máy giặt, máy sấy. Trên cơ sở đề nghị của các bệnh viện, tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cấp kinh phí, hỗ trợ các bệnh viện Đa khoa Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ và Hương Sơn mỗi đơn vị 3 tỷ đồng, Nghi Xuân 2,5 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa thủ tục, bà Mai Thị Hoa đã yêu cầu Công ty TNHH tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu (trụ sở ở Hà Nội), thẩm định giá các bộ máy giặt, máy sấy cho 5 bệnh viện giá từ 2,7 tỷ đồng đến hơn 3 tỷ đồng.

Để Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Hà Tĩnh trúng thầu, bà Mai Thị Hoa đã sử dụng các hồ sơ không đảm bảo yêu cầu của một số công ty, mượn chứng minh thư hoặc nhờ bạn bè, người thân làm đại diện để nộp hồ sơ dự thầu.

Sau khi trúng các gói thầu mua sắm tại 5 bệnh viện với giá gần 2,6 tỷ đồng đến hơn 3 tỷ đồng. Bà Mai Thị Hoa đặt mua các bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp có xuất xứ Hàn Quốc với giá mỗi bộ 523 triệu đồng. Các cơ quan tố tụng xác định, với việc trả tiền mua gần 14,5 tỷ đồng, những người liên quan vụ án đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 9,4 tỷ đồng.

Tác giả: Hữu Anh

Nguồn tin: Báo PLVN