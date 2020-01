Hoa hậu Thế giới Megan Young kết hôn

Ngày 25/1, Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young và nam diễn viên Mikael Daez kết hôn tại một nhà thờ ở vịnh Subic, Phillipines. Hôn lễ của Megan Young được tổ chức đơn giản, ấm cúng bên cạnh người người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết.

Trên trang cá nhân, chồng cựu Hoa hậu Thế giới 2013 đăng ảnh lễ cưới với dòng trạng thái bày tỏ niềm hạnh phúc. Trong ảnh, cô dâu diện bộ váy cưới ngắn màu trắng với chi tiết đơn giản, nhẹ nhàng. Bên cạnh là chú rể Mikael Daez với suit màu kem lịch lãm. Cả hai trông rạng rỡ, hạnh phúc trong ngày trọng đại.

Megan Young rạng rỡ trong ngày trọng đại.



Hôn phu của người đẹp sinh năm 1988, là diễn viên, người mẫu nổi tiếng tại Philippines. Megan Young từng công khai mối quan hệ của cô và nam diễn viên Mikael Daez vào tháng 2/2017 sau 6 năm hẹn hò bí mật.

Trong chương trình Tonight With Arnold Clavio năm 2010, Hoa hậu Thế giới 2013 chia sẻ lý do từng không muốn công khai mối quan hệ. "Lý do chúng tôi giấu kín mối quan hệ là chúng tôi có những quy tắc riêng. Mikael còn phải quảng bá phim với nữ diễn viên khác, còn tôi lại là Hoa hậu Thế giới. Vả lại, tôi không thích chia sẻ nhiều về chuyện riêng tư".

Ảnh cưới đầy hạnh phúc của Hoa hậu Thế giới 2013.



Trên trang cá nhân, Megan Young thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc với bạn trai khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai cùng nhau nấu nướng, đi du lịch và có những cử chỉ thân mật, tình cảm.

Hồi đầu tháng 1, Hoa hậu Megan Young đăng ảnh kỉ niệm 9 năm của cặp đôi. Họ nhận được nhiều lời khen ngợi, chúc phúc từ người hâm mộ. Trước khi tổ chức đám cưới, cả hai đã cùng nhau chụp ảnh cưới tại Annecy, Pháp.

Megan Young sinh năm 1990, đăng quang Hoa hậu Thế giới (Miss World) 2013. Cô được coi là người mở đường cho chuỗi chiến thắng liên tiếp của các người đẹp Philippines tại đấu trường nhan sắc trong những năm gần đây. Cùng năm 2013, Megan Young được Global Beuties bình chọn là "Hoa hậu của các hoa hậu".

Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ hoa hậu, chân dài 29 tuổi chuyển hướng trở thành diễn viên, MC chuyên nghiệp. Cô nổi tiếng qua các phim như The Reunion, Bang Bang Alley, Babe I Love You... Megan được đánh giá cao không chỉ ở nhan sắc mà còn ở sự thông minh, trí tuệ của mình.

Cuối năm ngoái, Hoa hậu Thế giới Megan Young xuất hiện tại Việt Nam để tham gia một số hoạt động riêng. Người đẹp tỏ ra vô cùng thích thú khi được thưởng thức những món ăn bình dân như phở, trà đá... Trước đó, năm 2018, Megan Young cũng đến TP.HCM dự sự kiện.

Tác giả: My Bùi

Nguồn tin: zing.vn