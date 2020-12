Hình ảnh cuối cùng của NS Chí Tài tại khu chung cư sáng nay trước khi qua đời

Ngày 9/12, cố diễn viên Chí Tài ra đi mãi mãi sau cơn đột quỵ. Thông tin này khiến đông đảo bạn bè nghệ sĩ, khán giả vô cùng bàng hoàng vì trước đó vài ngày, mọi người vẫn gặp gỡ, gặp ông đi show bình thường. Trên mạng xã hội, ngoài những lời thương tiếc gửi đến gia đình Chí Tài, một số dân mạng còn chia sẻ lại hình ảnh cuối cùng của nam nghệ sĩ trước khi đột quỵ.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, đội ngũ an ninh của chung cư nơi Chí Tài sinh sống vẫn nhìn thấy nam danh hài đứng chờ thang máy đi tập thể dục như mọi hôm. Không ai ngờ đây lại là lần cuối cố nghệ sĩ xuất hiện. Đây cũng là bức ảnh chưa từng được chia sẻ trước đó nên càng làm nhiều người không nén được đau buồn khi tưởng nhớ đến một Chí Tài luôn vui vẻ, lạc quan lúc sinh thời.

Nghẹn ngào hình ảnh cuối cùng của nam danh hài Chí Tài tại chung cư trước khi qua đời

Được biết, NS Chí Tài từ trước luôn sống lạc quan, quan tâm đến sức khoẻ

Công an quận Phú Nhuận đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nghệ sĩ Chí Tài tại chung cư B. (đường Nguyễn Thượng Hiền, quận Phú Nhuận) vào trưa ngày 9/12. Bước đầu công an xác định nạn nhân tử vong ở cầu thang tầng 7 của 1 chung cư nằm trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Ngay sau đó, xe cứu thương đã được điều đến để chở Chí Tài đi bệnh viện cấp cứu gần đó nhưng nam nghệ sĩ không may qua đời. Nguyên nhân ban đầu được cho là nam danh hài bị đột quỵ sau khi tập thể dục.

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nghệ sĩ Chí Tài không qua khỏi

Nguồn ảnh: Sưu tầm

Tác giả: Hoàng

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Bạn đọc