Hiệu trưởng trường Mầm non thanh lý chui tài sản Nhà nước

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, ngày 4/7/2022, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Tân có Tờ trình gửi UBND huyện Hải Lăng, Chương trình vùng Hải Lăng, Ban quản lý dự án xã Hải Phong quan tâm đầu tư kinh phí cho nhà trường hoàn thiện hạng mục thay mới mái tôn dãy 4 phòng học của điểm trường Mầm non Câu Hà, với kinh phí dự kiến gần 170 triệu đồng.

Tờ trình này đã được UBND xã Hải Phong và ông Cáp Xuân Tá, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng xác nhận. Theo đó, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam tại Quảng Trị đã hỗ trợ nguồn kinh phí nói trên để lợp mới toàn bộ dãy 4 phòng học của điểm Trường Mầm non Câu Hà.

Đáng nói, sau khi công trình được thi công hoàn thành đưa vào sử dụng, ngày 18/8/2022, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hải Tân đã chỉ đạo cấp dưới thành lập Hội đồng kiểm tra, kiểm đếm và định giá toàn bộ tài sản cũ được thay thế mà không báo cáo việc làm này với chính quyền địa phương theo quy định nhà nước.

Ông Nguyễn Khánh Tặng đợi bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung đến làm việc nhưng sau gần 1 giờ đồng hồ, bà này chỉ đạo bà Lê Thị Thu Hà, Hiệu phó nhà trường thay bà làm việc.

Theo đó, Hội đồng kể trên bao gồm 7 thành viên không có lãnh đạo, cán bộ chức năng của UBND xã Hải Phong và UBND huyện Hải Lăng. Sau thủ tục qua loa, chiếu lệ nói trên, toàn bộ vật liệu cũ liên quan đến mái lợp được tháo dỡ để thay thế bằng vật liệu mới, đã bị vị hiệu trưởng này thanh lý chui và vận chuyển ra khỏi trường học này.

...

Sau nhận tin báo tố giác của người dân địa phương, vào chiều 26/8, PV Báo CAND đã trực tiếp báo cáo, làm việc với ông Nguyễn Khánh Tặng, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Phong (phụ trách lĩnh vực văn hóa, giáo dục của xã).

Tại đây, ông Tặng tỏ ra bất ngờ trước sự việc; tuy nhiên, sau nhiều lần gọi điện cho bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung và bước ra khỏi phòng làm việc để nghe máy hàng chục phút đồng hồ, ông Tặng quay trở lại một mặt thừa nhận việc làm của bà hiệu trưởng này là không đúng pháp luật, một mặt biện hộ rằng do phải vận chuyển tài sản tháo dỡ đi nơi khác để thuận tiện cho việc tuyển sinh(?).

Chiều cùng ngày, tại buổi chứng kiến, làm việc tại điểm trường Mầm non Câu Hà giữa ông Nguyễn Khánh Tặng, bà Lê Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non này và các giáo viên, kế toán trường học tại đây với PV Báo CAND, tất cả những người có mặt đều thừa nhận tài sản kể trên đã bị vận chuyển ra khỏi trường học; việc thành lập Hội đồng kiểm tra, kiểm đếm và định giá tài sản này trước đó đều do bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung chỉ đạo và không có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ xã, huyện theo quy định pháp luật.

Sau buổi làm việc, PV Báo CAND đã báo cáo sự việc với ông Lê Thế Quảng, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng. Ông Quảng cảm ơn thông tin PV Báo CAND cung cấp, đồng thời cho biết sẽ sớm kiểm tra, chỉ đạo xử lý sai phạm.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân