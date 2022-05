Hiệu trưởng lên tiếng vụ thầy giáo ngồi im chứng kiến nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn

Chiều 9/5, trao đổi trên báo Dân trí, ông Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk - cho biết, đơn vị đã chỉ đạo lãnh đạo trường THPT Cao Bá Quát có tường trình và báo cáo việc thầy giáo chủ nhiệm ngồi im trong lớp khi chứng kiến học sinh đánh bạn.

Cũng theo ông Hiệp, nhà trường cũng phải báo cáo lên Sở cả biện pháp xử lý và phía Sở cũng đang xác minh để làm rõ vụ việc.

Thầy giáo K. ngồi im khi nữ sinh đánh bạn nam trong lớp. Ảnh cắt từ clip



Cũng trao đổi trên báo này, ông Lê Văn Kiệt - Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát - xác nhận, trường vừa tổ chức họp Hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý việc nữ sinh lớp 10A8 dùng mũ bảo hiểm đánh bạn ngay trong lớp. Qua đó, nhà trường đã khiển trách, nhắc nhở nữ sinh và cuối năm sẽ xem xét thêm quá trình phấn đấu của học sinh để xếp loại hạnh kiểm.

Đồng thời, nữ sinh cũng đã bày tỏ sự ăn năn về vụ việc và gia đình của nam sinh bị đánh cũng chấp nhận lời xin lỗi.

Theo ông Kiệt, đối với việc thầy V.Q.K (giáo viên Toán kiêm chủ nhiệm lớp 10A8) đã ngồi im khi học sinh đánh bạn trong giờ học, Ban giám hiệu đã để cho Tổ Toán nhà trường tổ chức họp trước, để xem xét xuyên suốt quá trình giảng dạy của thầy K. cả những ưu, khuyết điểm và cả cách xử lý việc học sinh đánh nhau của thầy.

Sau đó, Tổ sẽ tùy theo tính chất, mức độ để đề xuất lên Ban giám hiệu việc có thành lập Hội đồng kỷ luật hay không nhằm xử lý vụ việc và có báo cáo về Sở.

"Thầy giáo K. đã thiếu kinh nghiệm trong xử lý vụ việc, lẽ ra cần chạy xuống nhờ học sinh khác can thiệp, không thể ngồi im như vậy được. Cũng có thể vì thầy nhỏ con… nên nhát khi thấy học sinh đánh bạn", Dân trí dẫn lời Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát nhận định.

Bên cạnh đó, ông Kiệt cũng tiết lộ thầy giáo K. cũng có trình bày sơ bộ lý do ngồi im trên bục giảng khi học sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn là do sự việc quá nhanh, thầy không xuống kịp và thầy cũng có nói một học sinh khác can thiệp, can ngăn bạn nữ dừng đánh bạn lại. Tuy nhiên, trong clip lại không thấy rõ việc này (việc nhờ học sinh khác can ngăn-PV)

Trước đó, Tiền Phong cũng dẫn nguồn thông tin từ lãnh đạo Trường THPT Cao Bá Quát cho biết, hai học sinh đã làm bản tường trình; phụ huynh 2 em cũng đã đến làm việc, chấp nhận lời xin lỗi của nữ sinh. Ban giám hiệu sẽ họp Hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý vụ việc theo quy định. Sau khi xử lý xong học sinh, nhà trường sẽ làm việc với thầy giáo K.

Đại diện nhà trường cũng thừa nhận trong đoạn clip thấy rõ việc thầy không xuống can ngăn nữ sinh đánh bạn. Đây là vấn đề được dư luận quan tâm, cần làm rõ. Nhà trường sẽ xem xét khi xếp loại thi đua cuối năm đối với thầy K. để thầy rút kinh nghiệm trong quá trình công tác sau này.

Trưa 6/5, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn nam tại lớp, trước mặt thầy giáo.

Nội dung đoạn clip cho thấy một nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu nam sinh. Lúc này, nam sinh chỉ ngồi tại bàn, dùng tay ôm đầu. Thấy vậy, một nam sinh khác can ngăn, đẩy nữ sinh ra xa. Thời điểm diễn ra vụ việc, thầy giáo đang ngồi trên bục giảng.

Sự việc được cho là xảy ra ở Trường THPT Cao Bá Quát (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn