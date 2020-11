Hiệu quả nhà tránh lũ ở Hà Tĩnh

Căn nhà tránh lũ của chị Nguyễn Thị Xuân ở thôn Hưng Thịnh (An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn).



Không lo sợ mỗi khi lũ về

Đến với xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh trong những ngày mưa lũ mới hiểu hết niềm vui của người dân nghèo có nhà tránh lũ an toàn. Họ vui vì không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi lũ về, giờ đây bằng sự nỗ lực của gia đình, sự hỗ trợ của Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) các hộ nghèo đã được ở trong những ngôi nhà tránh lũ.

Chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1964) ở thôn Hưng Thịnh, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết: Năm 2015, được vay 15 triệu đồng từ NHCSXH, thông qua kênh Hội Phụ nữ xã để làm nhà chống lũ.

Căn nhà rộng 24m2 nhưng mỗi khi đến mùa mưa lũ tôi chuyển lúa và vật dụng gia đình lên căn nhà tránh lũ này mới đảm bảo an toàn. Còn khi lũ về không chỉ người mà hai con trâu của gia đình cũng đưa lên nhà tránh lũ an toàn. Từ ngày có căn nhà này cả gia đình an tâm sinh sống trong mùa lũ.

Chị Xuân kể thêm: “Nhà tôi nằm cận sông cứ đến mùa mưa là nước ngập chìm. Trước đây khi chưa có nhà tránh lũ rất lo sợ, mùa mưa cả gia đình nơm nớp sơ tán đồ đạc, tài sản lên vùng cao. Đặc biệt trận lũ năm 2010, nước ngập mái nhà, nhiều đồ đạc, tài sản của gia đình bị cuốn theo nước lũ”.

Cách nhà chị Xuân không xa là hộ bà Lương Thị Quang cũng ở thôn Hưng Thịnh, khi chúng tôi đến tìm hiểu về đầu tư nhà tránh lũ bà Quang hồ hởi: “Đối với người dân vùng lũ chúng tôi từ ngày có nhà tránh lũ dân yên tâm sinh sống. Hiệu quả thì không phải bàn nữa, người dân chúng tôi mong được Nhà nước ủng hộ cho vay được nhiều hơn để người dân từ hộ cận nghèo, thậm chí là hộ dân bình thường cũng tiếp cận được nguồn vốn để làm căn nhà tránh lũ mà an tâm sinh sống”.

Chị Trần Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã An Hòa Thịnh huyện Hương Sơn, cho hay: Năm 2015, thôn Hưng Thịnh được bình xét và phê duyệt cho vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội với 12 hộ dân làm 12 nhà tránh lũ. Đối tượng được vay vốn là hộ nghèo được các thôn bình xét đảm bảo công khai minh bạch. Những căn nhà tránh lũ được xây dựng đến nay sau 5 năm cho thấy hiệu quả rất thiết thực đối với người dân vùng lũ ở đây.

Tới đây Nhà nước tiếp tục thực hiện chương trình cho dân vay vốn xây nhà tránh lũ, mong muốn của người dân là được hỗ trợ nhiều hơn cụ thể mỗi nhà trước đây được vay từ 15 triệu đồng nên nâng lên 20-30 triệu đồng/nhà. Vì vật liệu xây dựng tăng, tiền công và chi phí cao hơn, trong khi đời sống các hộ dân thuộc đối tượng được vay khó khăn, hơn nữa, để làm được căn nhà tránh lũ vận dụng tối đa hiệu quả cũng mất từ 70-90 triệu đồng.

Nhà tránh lũ còn nhiều tiện ích như cất giữ tài sản, lương thực trong mùa mưa bão.



Cần tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ

Ông Lưu Văn Minh, Giám đốc NHCSXH Hà Tĩnh, cho biết, sau trận lũ lịch sử 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 716 về việc thí điểm hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn về chỗ ở, ứng phó với lũ lụt cho dân nghèo thuộc các tỉnh miền Trung. Mỗi hộ được Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, NHCSXH cho vay 10 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, còn lại gia đình huy động thêm để xây nhà tránh lũ. Năm 2012, Hà Tĩnh chọn 2 địa phương là huyện Hương Sơn và Hương Khê xây 96 nhà tránh lũ thí điểm. Quá trình triển khai xây nhà tránh lũ cho người dân cho thấy rất hiệu quả và phát huy công năng đối với bà con ở vùng lũ.

Để tiếp tục giúp người dân vùng rốn lũ yên tâm mưu sinh, năm 2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 48 triển khai xây dựng nhà tránh lũ trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố miền Trung. Theo đó, mức cho vay ưu đãi từ NHCSXH tối đa là 15 triệu đồng/hộ. Hà Tĩnh triển khai cho hộ nghèo tại 7 huyện vùng lũ được vay vốn làm nhà tránh lũ gồm huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân, Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang và TP.Hà Tĩnh có 799 hộ được xét vay vốn với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đến nay sau 5 năm triển khai cho thấy, xây dựng nhà tránh lũ ở những vùng thường xuyên bị lũ lụt đe dọa là một nhu cầu hết sức bức thiết.

Cũng theo ông Minh, đi về với bà con vùng lũ mới thấy được hiệu quả của nhà tránh lũ. Căn nhà này có nhiều tiện ích như cất giữ được lương thực, thực phẩm và vật dụng gia đình an toàn, không lo bão giật đổ và nước lên, kể cả cấp gió lớn nhất. Người và gia súc tránh lũ được tại nhà. Nhà nước nên tiếp tục có chính sách hỗ trợ người dân vùng lũ làm nhà tránh lũ và cần mở rộng đối tượng để cho người dân được tiếp cận vay vốn làm nhà. Số tiền vay cũng cần tăng lên từ 20-30 triệu đồng/hộ, để có được ngôi nhà tránh lũ an toàn không phải ai cũng làm được, nhất là đối với những hộ nghèo và hộ cận nghèo.

