Hiệu phó trường THPT nhận 105 triệu đồng để mua bằng giả cho học sinh

Ngày 6/5, Công an Hưng Yên cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Nhất (SN 1975, trú ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) Hiệu phó Trường THPT Hồng Bàng (có trụ sở tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), về hành vi giả mạo trong công tác.

Báo Pháp luật TP.HCM thông tin, theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 13/4, lực lượng công an bắt quả tang Phạm Xuân Nhất đang có hành vi nhận 6 bằng tốt nghiệp THPT giả tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Xuân Nhất khai trước đó đã nhận 105 triệu đồng và thông tin cá nhân của 7 học sinh trường THPT Hồng Bàng để làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và sau đó mua bằng tốt nghiệp THPT giả cho các học sinh này.

Hai nghi phạm Dương Hữu Hưng và Dương Văn Lạng cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Hưng Yên

Tiếp tục điều tra mở rộng, công an tiếp tục bắt giữ hai đối tượng là Dương Hữu Hưng và Dương Văn Lạng (cùng SN 1991 ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, hiện đang ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. HCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai nghi phạm, công an thu giữ 3 máy tính, 1 máy in màu, 1 máy sấy dấu, 1 dụng cụ dập dấu, 205 hình dấu các loại của các cơ quan, tổ chức trên nhiều tỉnh thành trong cả nước, 1.100 phôi văn bằng chứng chỉ giả và nhiều tài liệu liên quan đến việc làm văn bằng, giấy tờ, tài liệu giả.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng.

Tác giả: Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn tin: saostar.vn