Hiếp dâm trẻ em, trốn truy nã 4 năm vẫn không thoát

Trước đó, vào năm 2015, đối tượng Lê Chí Em bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang truy nã về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng vào tối ngày 25/01/2015, em Lê Thị Thanh Hương (SN 2002, cư trú tại phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) đang đi bộ về nhà thì gặp Lê Chí Em. Chí Em nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại nên giả vờ kêu em Hương đi theo hắn để lấy đồ quan trọng rồi dụ nạn nhân vào khoảng đất trống gần đó.

Đối tượng Chí Em-ảnh CA An Giang.

Tại đây, Lê Chí Em đã giở trò đồi bại với em Hương. Thoả mãn cơn thú tính, Lê Chí Em bỏ về. Về đến nhà em Hương kể lại cho mẹ ruột biết sự việc rồi cả hai đến Công an phường Mỹ Hòa trình báo.

Sau khi gây án, Lê Chí Em đã lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành khác như Bình Thuận, Bình Dương, Bến Tre v.v…

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16/01/2020, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã bắt được Lê Chí Em khi đối tượng này đang lẩn trốn ở xã Giao Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và di lý về Công an An Giang để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Tác giả: Bích Hợp

Nguồn tin: Báo Công lý