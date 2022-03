Hé lộ nguyên nhân thầy giáo thể dục ở Bắc Giang tử vong bất thường

Lãnh đạo Công an TP Bắc Giang cho biết, đến nay công tác khám nghiệm hiện trường liên quan đến cái chết của thầy giáo dạy thể dục Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Xương Giang (TP Bắc Giang) tối ngày 28/3 cơ bản đã hoàn tất.

Kết quả bước đầu được xác định nạn nhân tử vong do treo cổ tử tự. Nguyên nhân được gia đình thầy giáo dạy thể dục lý giải do mất ngủ dài ngày do hậu COVID-19, dẫn đến mệt mỏi, tinh thần suy nhược.

Trường THCS Lê Quý Đôn, nơi xảy ra vụ việc giáo viên thể dục tử vong trong tư thế treo cổ.

Tại thời điểm khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng xác định thi thể nạn nhân có tác động ngoại lực.

Nhà đa năng nơi nạn nhân treo cổ tự tử cũng được kéo kín rèm cửa, cửa ra vào được khóa trái, chỉ một mình nạn nhân ở bên trong.

Trước đó như VOV.VN đưa tin, nạn nhân tên là L.N.P (SN 1981, trú tại phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang), dạy môn giáo dục thể chất và về công tác tại Trường THCS Lê Quý Đôn từ năm 2017./.

