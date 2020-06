Hé lộ mức án VFF áp dụng với Hà Tĩnh vì sự cố vỡ sân

CĐV Hà Tĩnh tràn xuống sân ở trận đấu với CLB Hà Nội, vòng 4 LS V-League 2020.

Trận đấu thuộc vòng 4 LS V-League 2020, diễn ra hôm 12/6 vừa qua. Báo cáo của BTC cho biết phút 19 trận đấu trên, nhiều CĐV đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tràn và leo qua hàng rào xuống đường pist sát mặt sân thi đấu. Một số khác tông vào cửa C5 vốn dành riêng cho CĐV đội khách Hà Nội.

Bên cạnh đó, rất nhiều người khác đã trèo lên ngồi trên bờ tường cao, nóc mái tôn các nhà vệ sinh phía trên khán đài xung quanh sân vận động, tạo nên hình ảnh hỗn loạn, gây nguy cơ cao về an ninh, an toàn cho trận đấu. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã phải cho tạm dừng trận đấu 22 phút để ổn định trật tự. May mắn khi trận đấu kết thúc an toàn, không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

Theo báo cáo của VPF, BTC sân Hà Tĩnh không có kinh nghiệm tổ chức các trận đấu bóng đá lớn cấp quốc gia nhưng chủ quan, không dự báo được tình hình. Lực lượng an ninh mỏng và thụ động, giải pháp xử lý tình huống thiếu kiên quyết, dứt khoát.

Ngoài ra, bộ phận phát hành vé của Hà Tĩnh cũng không tính toán kỹ. Sân Hà Tĩnh có sức chứa khoảng 20.000 người, ban đầu dự kiến phát hành 14.000 vé nhưng thực tế số vé phát hành cao hơn. Báo cáo của giám sát trận đấu, số lượng khán giả thực tế trên sân khoảng...22.000 người.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới vấn đề này là bộ phận kiểm soát cổng vào sân thiếu trách nhiệm, buông lỏng, cho khán giả không có vé vào trong. Vì vậy, khi khán đài đã hết chỗ nhưng nhiều khán giá có vé lại không được vào sân.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hoà CLB Hà Nội trong trận đấu có hơn 20.000 CĐV trên khán đài

Trong báo cáo gửi Ban Kỷ luật VFF, VPF đánh giá sân Hà Tĩnh vi phạm nghiêm trọng quy định về công tác tổ chức, an toàn, an ninh và kiến nghị VFF có hình thức kỷ luật.

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, Trưởng Ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho biết, dựa theo quy định của Khoản 3, Điều 68 Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, BTC sân Hà Tĩnh có thể bị phạt tối thiểu 10 triệu đồng.

“Theo quy định ở điều 68 thì mức phạt tối thiểu khi để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống sân là 10 triệu đồng. Nếu trận đấu bị tạm dừng quá 30 phút, đội chủ nhà có thể bị xử phạt thua 0-3 nhưng trường hợp Hà Tĩnh chưa tới mức đó. Chúng tôi cũng đánh giá khán giả tràn xuống nhưng không quậy phá, gây mất an ninh trật tự. Hà Tĩnh cũng mới lên V-League nên chưa có kinh nghiệm. Dĩ nhiên, BTC giải cũng sẽ phải nhắc nhở để họ rút kinh nghiệm. Nếu vi phạm có thể bị phạt nặng hơn”-ông Vũ Xuân Thành cho biết. Ông Vũ Xuân Thành cũng cho rằng, hình ảnh khán giả đông đảo trên sân Hà Tĩnh là một tín hiệu vui với bóng đá Việt Nam khi trở lại sau dịch COVID-19.

Theo Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú, rất may mắn khi ở trận đấu trên, Trưởng ban điều hành giải Nguyễn Trọng Hoài có mặt và khi sự cố xảy ra, ông Hoài đã phối hợp với BTC sân, yêu cầu thực hiện các biện pháp mạnh, tăng cường an ninh để ứng phó.

Tác giả: Nguyên Phong

Nguồn tin: Báo Tiền phong