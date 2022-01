Hé lộ lý do tan vỡ của cuộc hôn nhân chóng vánh giữa chủ tịch Tân Hoàng Minh và Giáng My

Nàng hậu Giáng My nổi tiếng về cả nhan sắc lẫn tài năng. Sau hơn 30 năm sở hữu danh hiệu 'độc nhất vô nhị' và chưa có người kế nhiệm, Giáng My vẫn giữ được sức hút của mình mỗi khi tham gia vào các sự kiện.

Phía sau ánh hào quang, hoa hậu Giáng My đã lựa chọn cho mình một cuộc sống lặng lẽ và vô cùng kín tiếng. Chuyện cô làm mẹ đơn thân nhiều năm khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Đầu năm 2016, hoa hậu Giáng My khiến nhiều người ngỡ ngàng khi lần đầu thừa nhận có con gái chung với doanh nhân Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn BĐS đình đám Tân Hoàng Minh.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My và nhan sắc xinh đẹp khi còn trẻ. Ảnh: Internet

Tham gia vào talkshow 'Chuyện đêm muộn' với chủ đề 'Ly hôn đơn phương', Giang My cũng không đề cập đến danh tính của chồng cũ.

Dù vậy cô cũng đã có những trải lòng về cuộc hôn nhân chóng vánh và nhanh vỡ mộng của mình, chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Theo chia sẻ của Giáng My, trong suốt 16 năm học trong nhạc viện, cô đã lý tưởng hóa chuyện tình cảm và cũng như một nửa kia của mình.

Ái nữ của ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh và hoa hậu Giáng My. Ảnh: Internet

'Nhưng khi cả hai cùng chung sống, tôi lại thấy như một trời một vực. Vì tình yêu, chúng tôi mới bước vào hôn nhân. Nhưng tình yêu không giống như thực tế rằng người ta phải cọ xát, phải lo cơm, áo, gạo, tiền, đủ thứ hàng ngày. Chính vì vậy, tôi vỡ mộng, chỉ vì một thói hư tật xấu rất nhỏ thôi'.

Giáng My cho rằng nếu là cô ở thời điểm hiện tại thì không có chuyện đó nhưng thời điểm đó, cô quá 'hoảng hốt' và nghĩ rằng hôn nhân như thế là 'địa ngục' nên đã chia tay một cách 'nhẹ nhàng' dù cuộc hôn nhân mới được 1 năm.

Con gái của Giáng My chụp ảnh thân thiết cùng các anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Ảnh: Internet

'Tôi ra đi trong lặng lẽ, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tôi không quá tự tin, nhưng tôi biết rằng mình vẫn có thể sống với hai bàn tay trắng. Chính vì không vướng đến yếu tố tài sản nên cuộc chia tay của tôi rất lặng lẽ', Giáng My tiết lộ cô ly dị con khi mới gần 1 tuổi và thời điểm này cô đang ở thời kỳ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, show không đếm xuể.

Dù vậy, chuyện đổ vỡ trong hôn nhân đã khiến cô gặp khủng hoảng và buồn bã, cô đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai, về chuyện con lớn lên sẽ thiếu vắng tình thương của người bố.

Khi không còn ràng buộc chuyện tình cảm với người xưa, Giáng My tập trung thời gian cho công việc kinh doanh của mình và chính vì công việc thuận lợi đã giúp cô có được thu nhập tốt, không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Tiết lộ về chuyện giấu kín chuyện đời tư trong nhiều năm liền, hoa hậu Đền Hùng Giáng My cho biết đó là do tính cách của cô và dù đi nước ngoài hay bất cứ nơi nào, cô cũng không hề thích phô trương.

Mối tình giữa ông chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh và hoa hậu Giáng My được giữ kín như bưng. Ảnh: Internet

Ngoài ra, người đẹp một thời cũng tiết lộ rằng việc mình không nói đến bố của con mình không phải là do cô không tôn trong hay không quên được người đó mà chỉ muốn mang đến nụ cười, niềm hạnh phúc đến với bạn bè mình.

Mặc dù không còn gắn bó và chung đường nhưng Giáng My và người xưa vẫn thống nhất cùng nhau giáo dục và chăm sóc con gái.

'Những chuyện trong nhà, tôi sẽ giải quyết một cách kín đáo', hoa hậu Giáng My tiết lộ.

Giáng My sinh năm 1971 và được nhiều người biết đến vào năm 1992 sau khi tham gia và đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đền Hùng. Lúc này cô đang là sinh viên của trường Nhạc viện Hà Nội. Đây là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức duy nhất 1 lần và trong suốt 30 năm qua, cô là hoa hậu duy nhất chưa có người kế vị và được mệnh danh là 'Hoa hậu độc nhất vô nhị' của showbiz Việt.

Doanh nhân Đỗ Anh Dũng sinh năm 1961 và hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ của Tân Hoàng Minh Group từ năm 1993 đến nay.

Ông hiện còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt (từ năm 2015 đến nay). Năm 2006, ông Dũng quyết định hướng Tập đoàn Tân Hoàng Minh vào thị trường bất động sản cao cấp, tạo sự khác biệt trong các sản phẩm cũng như dịch vụ.

Mối tình giữa hoa hậu Giáng My và ông chủ của Tập đoàn Tân Hoàng Minh được giữ kín như bưng. Chỉ đến năm 2016, con gái Giáng My là Anh Sa (1994) chia sẻ hình ảnh chụp chung và gọi doanh nhân Đỗ Anh Dũng là 'daddy', lúc này dư luận mới vỡ lẽ Anh Sa là 'ái nữ triệu đô' và là kết quả tình yêu của Chủ tịch Tân Hoàng Minh cùng hoa hậu Giáng My.

