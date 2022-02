Hé lộ bất ngờ vụ nạn nhân bị con nợ sát hại, giấu xác dưới hố biogas

Ngày 30/1 (tức ngày 28 Tết), tại tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án mạng chấn động dư luận khi chủ nợ bị con nợ sát hại, bỏ xác vào sọt nhựa, vứt xuống hố biogas phi tang.

Nạn nhân là chị Phạm Thị T., sinh năm 1983, trú tại thôn Quảng Cộng, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành. Nghi phạm gây ra vụ án mạng trên là Nguyễn Thị Vuông, sinh năm 1973, thôn Lâm Thành, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành.

Chiều 29 Tết Nguyên Đán, thời điểm PV Người Đưa Tin có mặt tại địa phương, khi mọi người mọi nhà trên cả nước đang chuẩn bị cho lễ tất niên, đón giao thừa thì gia đình và chính quyền địa phương đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân xấu số.

Trong mùi khói hương nghi ngút cháy, tiếng mẹ khóc con, chồng khóc vợ, con khóc mẹ nghe càng ai oan, não lòng.

Anh Lê Văn Dũng – Chồng nạn nhân T. cho biết, năm 2008, vợ chồng họ kết hôn với nhau và sinh được 3 người con; đứa lớn học lớp 7, còn đứa út mới 5 tuổi. Công việc vay mượn, làm ăn của vợ anh Dũng không nắm rõ. Nghi phạm Nguyễn Thị Vuông có mắc nợ vợ anh Dũng một số tiền và nhiều lần lên đòi nhưng người này không trả. Ngoài Vuông thì một số người dân tại xã Thạch Quảng cũng đang thiếu nợ vợ anh Dũng.

Trưa 28/1 (tức ngày 26 Âm lịch) gần Tết Nguyên Đán nên chị T. chạy xe máy đi tới các gia đình tại địa phương để đòi nợ. Chiều tối cũng ngày, không thấy vợ về, nhiều lần gọi điện mất liên lạc, nghi có việc chẳng lành, anh Dũng cùng người thân tổ chức đi tìm. Dù tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả, anh Dũng đã gọi điện trình báo Công an xã Thạch Quảng việc vợ mình bị mất tích.

Hôm sau, anh Dũng và người thân tới nhà Nguyễn Thị Vuông hỏi thăm tin tức vợ mình thì được nghi phạm cho hay, trưa 28/1, chị T. có tới nhà mình đòi nợ. Sau khi gặp nhau ngoài đường, được Vuông trả cho 100 triệu, chị T. chạy xe máy rời đi.

Việc Vuông đưa đưa tiền cho chị T. không có giấy tờ, không ai chứng kiến, khiến anh Dũng càng nghi ngờ.

Linh cảm vợ mình đã gặp chuyện chẳng lành, anh Dũng cùng mọi người trong gia đình suốt ngày đêm tiến hành tìm kiếm xung quanh nhà vợ chồng Vuông.

Theo anh Dũng, khi đi đòi nợ, vợ anh thường mang theo sổ nợ, nhưng khi phát hiện được thi thể, cuốn sổ này không có trong người. Trong người chị T. cũng không có số tiền 100 triệu đồng như nghi phạm Vuông nói đã trả cho vợ anh.

Khoảng 10h ngày 30/1 (tức ngày 28 Tết), sau quá trình tìm kiếm, anh Lê Văn Trung – một người anh chồng của chị T. phát hiện thi thể nạn nhân được trói, bỏ trong thùng nhựa, vứt dưới bể biogas phía sau nhà vợ chồng Vuông.

“Nhiều ngày trước khi phát hiện thi thể tôi liên tục đi xung quanh nhà vợ chồng Vuông để tìm mợ T. Tôi đã lội xuống ao mò tìm, lục vào bụi rậm, sục xuống ruộng nhưng vẫn không tìm thấy. Khi tới bể bioga thấy có dấu hiệu khác thường, tôi nhìn xuống thì thấy có thi thể người, tôi kéo lên thì đúng là T. Tôi gọi Vuông ra thì lúc này nó mới nhận là thủ phạm” – anh Trung kể.

Theo anh Trung, thời điểm được phát hiện, trên cơ thể chị T có rất nhiều vết thương, nhất là phần đầu. Thời điểm được phát hiện, trong người chị T. chỉ có một sợi dây chuyền đeo ở cổ, một chiếc nhẫn cưới ở tay, không có tiền mặt.

Nhiều người dân địa phương cho biết, chị T. cho khá nhiều người dân tại xã Thạch Quảng vay tiền. Họ nghe thông tin đồn đoán, nghi phạm Nguyễn Thị Vuông có vay của nạn nhân T. một số tiền rất lớn, đã mất khả năng trả nợ, nhưng không biết chính xác là bao nhiêu tiền.

Theo báo cáo của UBND xã Thạch Quảng, khoảng 15h30 ngày 28/1, chị Phạm Thị T, sử dụng xe máy mang BKS:36E1-1902, đi đến nhà chị Nguyễn Thị Vuông, sinh năm 1973, thôn Lâm Thành, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành để đòi nợ.

Sau khi dùng hung khí đánh chết chị T., Nguyễn Thị Vuông bỏ xác nạn nhân vào sọt nhựa, ném xuống bể biogas của gia đình để phi tang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thạch Quảng đã tiến xác minh, làm rõ hung thủ sát hại nạn nhân T. là Nguyễn Thị Vuông và tiến hành bắt giữ, bàn giao cho Công an huyện Thạch Thành và Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý điều tra, làm rõ.

