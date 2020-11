Hậu ly hôn hot girl Âu Hà My, ngoại hình Trọng Hưng thay đổi khác lạ

Hậu ly hôn với cô giáo hot girl Âu Hà My, Trọng Hưng thừa nhận mình đang bị tăng cân mất kiểm soát. Những bức ảnh gần đây anh đăng tải trông phát tướng hơn hẳn trước kia. Nam đạo diễn cho biết, hiện tại cân nặng của anh đã chạm mức 90 kg.

Hình ảnh “đu trend” ngày ấy - bây giờ của Trọng Hưng là minh chứng rõ nhất cho sự thay đổi ngoại hình của anh. Chồng cũ của Âu Hà My béo ra rõ rệt, body 6 múi cũng không còn... Thay vào đó là bụng ngấn mỡ.

Trọng Hưng từng chia sẻ việc mình có body 6 múi nhưng hiện tại không còn múi nào.

Mới đây, Trọng Hưng gây chú ý khi đăng ảnh mới. Ngoài việc tăng cân thấy rõ, Trọng Hưng còn để thêm cả râu. Mặc dù trước đó, anh chàng tuyên bố rằng bản thân sẽ cố gắng tập gym. Tuy nhiên, chỉ đến phòng gym được mấy hôm, thì cư dân mạng lại thấy hình ảnh anh đi ăn chơi với vẻ ngoài vừa mập vừa già hơn trước.

Trọng Hưng xuất hiện với ngoại hình khác lạ.

Việc Trọng Hưng tăng cân không kiểm soát khiến cư dân mạng lại bất ngờ lục ra chi tiết từ lúc còn là vợ chồng với Âu Hà My, anh đã được vợ "vỗ béo". Hồi đó, Âu Hà My cũng thường xuyên tương tác, trêu Trọng Hưng dạo này "béo tốt và đẹp trai" lắm. Không những thế, Âu Hà My còn tiết lộ Trọng Hưng rất thích ăn sầu riêng (món ăn mà nhiều người sợ béo không dám đụng tới).

... Cư dân mạng 'đào mộ' lại bình luận của Âu Hà My về Trọng Hưng

Nhiều dân mạng còn cho rằng, có vẻ như rời xa Âu Hà My, Trọng Hưng xuống sắc trầm trọng. Anh cũng không thường xuyên xuất hiện trong trang phục áo vest lịch lãm mà hay diện áo phông, hoặc sơ mi đời thường.

Tuy nhiên cũng không ít ý kiến đặt ra nghi vấn rằng, Trọng Hưng đang lạm dụng app chỉnh sửa để biến gương mặt của mình trở nên khác lạ và nam tính hơn.

