Hành trình truy bắt ông “trùm” cầm đầu đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng

Đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng

Ngày 31/8, thông tin từ phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An đơn vị vừa khởi tố vụ án khởi tố 5 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh lô đề. Trong đường dây này, CQĐT xác định Nguyễn Đình Long (44 tuổi) trú tại khối 7, phường Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An là kẻ cầm đầu.

Được biết đây là đường dây đánh bạc có quy mô và phạm vi hoạt động lớn với nhiều thủ đoạn tinh vi. Số tiền bước đầu CQĐT đã làm rõ lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Theo thông tin từ phòng CSHS, vào giữa tháng 7/2020, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện trên địa bàn TP.Vinh và huyện Diễn Châu xuất hiện các đối tượng nghi vấn tổ chức và tham gia đánh bạc. Xác định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi và ma mãnh nên các trinh sát vào cuộc xác minh thông tin. Phòng CSHS đã tập trung lực lượng để đấu tranh làm rõ.

Bước đầu Nguyễn Đình Long khai nhận hành vi phạm tội

CQĐT xác định đường dây này có rất nhiều con bạc tham gia, số tiền các đối tượng "nướng" vào cờ bạc cực lớn.

Nhận thấy tình hình phức tạp, phòng CSHS đã lập chuyên án để điều tra làm rõ. Tuy nhiên để triệt phá đường dây này là điều không hề dễ dàng bởi các đối tượng không tập trung đánh bạc mà dưới hình thức ghi lô đề. Các giao dịch chủ yếu qua điện thoại và mạng xã hội nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất thời gian khá lâu, ban chuyên án mới xác định được đối tượng Nguyễn Đình Long là kẻ cầm đầu đường dây này.

Theo các trinh sát, dưới trướng Long có rất nhiều đại lý cấp dưới. Khi đã có đủ tài liệu và chứng cứ, ban chuyên án quyết định phá án. Ban chuyên án tiến hành đột kích ngôi nhà của các đối tượng Long, bắt đồng loạt 3 đối tượng gồm Nguyễn Đình Long; Nguyễn Thị Oanh (50 tuổi) trú tại khối 7, phường Trung Đô, TP.Vinh; Trần Văn Tiến (51 tuổi), trú tại khối 12, phường Đội Cung, TP.Vinh.

Ông "trùm" cùng đồng bọn sa lưới

Ban chuyên án cũng tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng. Tại đó, ban chuyên án thu giữ số tiền hơn 162 triệu đồng, 5 điện thoại di động và các chứng cứ, tài liệu liên quan.

...

Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm các đối tượng gồm Nguyễn Tiến Nam (45 tuổi) trú tại khối 7, phường Lê Lợi, TP.Vinh; Lưu Thị Thủy (44 tuổi) trú tại khối 4, phường Quang Trung, TP.Vinh.

Ảnh minh họa. Đ.V.

Bước đầu, tại CQĐT, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Long cho biết mình công tác trong ngành xây dựng. Do đam mê đỏ đen nên thường xuyên giao du với các con bạc trên địa bàn. Sau đó, Long tự thiết lập đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề.

Theo đó, đường dây này hoạt động từ đầu năm 2020. Dưới trướng của Long có 4 đại lý lớn cấp dưới. Những đại lý này sau khi nhận thông tin của người chơi sẽ chuyển bảng lô đề cho Long để ăn chênh lệch hoa hồng.

Để che mắt lực lượng Công an, Long chỉ nhận bảng lô đề qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội từ các đại lý của mình. Công an làm rõ số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc là gần 10 tỷ đồng. Theo đó, mỗi ngày trung bình mỗi ngày các đối tượng đánh bạc từ 50 triệu - 200 triệu đồng, cao nhất có những ngày hơn 500 triệu đồng.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến 13/8/2020, Trần Văn Tiến nhiều lần nhắn tin đánh bạc cho Nguyễn Đình Long với tổng số tiền đã giao dịch trong tất cả các ngày đã tính kết quả thắng thua là 6,6 tỷ đồng. Trong đó, ngày 9/5/2020 có tang số đánh bạc cao nhất với số tiền là 576 triệu đồng.

Cơ quan Công an cũng chứng minh vào trước ngày bị bắt, Nguyễn Tiến Nam nhắn tin đánh bạc cho Nguyễn Đình Long với tổng số tiền đã tính kết quả thắng thua là hơn 206 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 7/2020, Công an huyện Quỳnh Lưu cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về hành vi đánh bạc; đồng thời tạm giam 4 đối tượng: Phạm Ngọc Thế, Hồ Thị Lý, Trần Thị Viện, Hồ Thị Lan, cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về hành vi đánh bạc. Các đối tượng này đã thiết lập và điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề qua ứng dụng Zalo, Facebook, tin nhắn Messenger hoặc trực tiếp thông qua các đại lý. Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng hết sức cảnh giác, thuê người canh gác, khóa cửa cẩn thận, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc và chỉ nhận số lô, số đề từ các đại lý, không nhận đánh lẻ. Bước đầu lực lượng Công an chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc hơn 2 tỷ đồng.