Hành trình bắt đối tượng vận chuyển pháo trái phép của tổ CSGT Hà Tĩnh

Sáng ngày 18/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông 6.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Hải (SN1990 ở tổ 1, thị trấn Thạch Hà, Hà Tĩnh) cùng tang vật là 7kg pháo, không rõ nguồn gốc cho Công an TX. Kỳ Anh xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hữu Hải cùng tang vật

Trước đó, vào hồi 14h30’, ngày 17/1, tổ tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 bắt quả tang Nguyễn Hữu Hải đang có hành vi vận chuyển pháo trái phép khi đối tượng này vừa bước từ trên xe búyt xuống điểm ở Km 579, QL1 (thuộc địa bàn thuộc tổ dân phố Liên Phú, phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh)

Tại thời điểm bị bắt, trên tay Hải xách theo một bao tải màu xanh bên trong đựng 5 hộp pháo hoa, có trọng lượng 7kg, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hải khai nhận số pháo trên được mua của một người không quen biết, mỗi hộp 950 ngàn đồng. Đang trên đường mang vào TX Kỳ Anh để bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kể lại hành trình bắt Hải, một cán bộ Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông 6.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Hành vi vận chuyển, buôn bán pháo trái phép của Hải được thực hiện rất tinh vi.

“Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã nắm được việc buôn bán pháo trái phép của Hải. Thế nhưng các lần vận chuyển “thử hàng” trước đó, Hải không mang theo pháo mà là hàng hóa bình thường.

Ngày hôm qua (17/1), Hải lên xe buýt từ TP Hà Tĩnh đi vào TX Kỳ Anh. Dù có xe chạy thẳng vào Kỳ Anh nhưng Hải không đi 1 xe, mà lên xuống liên tục nhằm qua mắt lực lượng chức năng”, cán bộ này kể.

Nguyễn Hữu Hải không ngờ rằng mọi hành động của đối tượng đều không qua mắt được các lực lượng chức năng. Trước tang chứng và vật chứng không thể chối cãi, Hải đã thành thật cúi đầu nhận lỗi.

... Hải cùng tang vật được bàn giao cho Công an TX Kỳ Anh xử lý theo thẩm quyền

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/2/2022 lực lượng Công an toàn tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng kích động gây rối an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ xẩy ra.

Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng; tham mưu giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ việc mẫu thuẫn; đấu tranh phản bác, xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, kích động gây rối làm mất ổn định về ANTT.

Tập trung đấu tranh mạnh và trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường… kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tăng cường các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19…

Sau hơn 1 tháng ra quân, riêng lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường theo đúng thẩm quyền; tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT; kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật…

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông