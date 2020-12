Hàng trăm cảnh sát bao vây, bắt giữ trùm xã hội đen tại Thái Bình

Công an Thái Bình khám xét nơi làm việc của Nguyễn Văn Cường - Ảnh: Hoàng Long

Từ khoảng gần 17 giờ chiều nay, 14/12, hàng trăm trinh sát, chiến sỹ thuộc các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình, Công an thành phố Thái Bình đã bất ngờ ập vào văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phúc Cường (số 382 Lý Bôn, thành phố Thái Bình) tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Cường (thường gọi Cường Dụ, 42 tuổi, ngụ số nhà 2/55 Nguyễn Thái Học, tổ 11, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, là giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phúc Cường).

Bất chấp cả đoạn phố bị phong toả, rất đông người dân vẫn tập trung xem vụ bắt Cường Dụ - Ảnh: Hoàng Long

Tại trụ sở Công ty Phúc Cường, cùng với quyết định bắt giữ khẩn cấp. Công an Thái Bình đã tiến hành khám xét văn phòng công ty do Nguyễn Văn Cường điều hành để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi bảo kê, thu "phế" của các chủ xe khách chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội và một số hành vi vi phạm pháp luật khác.

Công an Thái Bình bắt giữ Nguyễn Văn Cường tại trụ sở Công ty Phúc Cường - Ảnh: Hoàng Long



Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, cùng thời điểm, một lực lượng công an Thái Bình khác đang tiến hành bắt giữ, khám xét nhà của một số đàn em của Cường Dụ.

Nguyên nhân bắt giữ, khám xét xuất phát từ vụ một chủ xe tại Thái Bình bị chặn đánh, gây thương tích vào ngày 10/12.

Nguyễn Văn Cường được xem là một đại ca trong lĩnh vực bảo kê tại Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long

Cũng theo nguồn tin này, Cường Dụ đã có 3 tiền án và luôn vỗ ngực khoe chiến tích cũ. Dưới vỏ bọc là một chủ hãng xe, Cường Dụ cũng là ông trùm của một ổ nhóm có hàng chục đàn em chuyên bảo kê bến bãi trên địa bàn thành phố Thái Bình. Băng nhóm của Cường Dụ là một trong các ổ nhóm xã hội đen đã nằm trong vòng ngắm của Bộ Công an và Công an tỉnh Thái Bình từ lâu.

Trước đó, ngay sáng ngày 14/12, Chủ tịch tỉnh Thái Bình yêu cầu điều tra, xử lý vụ côn hành hung chủ xe khách. Theo đó, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ký công văn số 5728/UBND-CTXDGT gửi Công an tỉnh Thái Bình, Sở GT-VT Thái Bình yêu cầu tiến hành điều tra, xử lý vụ hành hung lái xe gây mất trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh này.

Nội dung công văn cho biết, sau khi một số tờ báo chí đăng tải về việc chủ xe khách ở Thái Bình là ông Nguyễn Minh Lập, thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải chủ kiêm lái xe khách tuyến cố định (Bến xe Nam Trung, huyện Tiền Hải đến Bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) bị nhóm người đánh gây thương tích cho lái, phụ xe và đập phá xe 17B-011.43 gây mất an ninh, trật tự và mất an toàn giao thông", Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an tỉnh, Sở GT-VT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng gây gổ, hành hung lái xe theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Công an tỉnh Thái Bình, Sở GT-VT Thái Bình phối hợp thực hiện chỉ đạo, báo cáo kết quả điều tra, xử lý về UBND tỉnh Thái Bình trước ngày 30.12.2020.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ông Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú tại thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, là chủ xe khách 29 chỗ mang BS 17B - 011.43 chạy tuyến cố định Tiền Hải, Thái Bình - Yên Nghĩa, Hà Nội) đã viết đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.

