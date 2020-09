Hàng trăm bao phân đổ sập, đè 2 công nhân tử vong

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 13/9, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh điều tra vụ hàng chục tấn phân vô cơ trong nhà kho đổ sập đè chết 2 công nhân, một người khác nguy kịch.

Theo đó, chiều tối 12/9, nhóm công nhân làm việc tại nhà kho chứa phân vô cơ nằm trong ga Sóng Thần (phường An Bình, TP Dĩ An) đang di chuyển nhiều bao phân từ kho vào toa xe lửa.

...

Khi họ đang lấy những bao từ trên cao xuống, bất ngờ nhiều dãy hàng đổ sập, chôn vùi 3 người, số còn lại may mắn chạy thoát. Ngay sau đó, các công nhân còn lại tri hô nhau lật những bao phân tìm kiếm nạn nhân. Khoảng hơn 30 phút sau 3 công nhân này mới được tìm thấy và được đưa đi cấp cứu.

Hậu quả, anh Trần Văn Hải (30 tuổi, quê Nghệ An) và anh Nguyễn Văn Rự (49 tuổi, quê Bình Dương) đã tử vong. Riêng anh Lê Văn Thường (37 tuổi, quê Thanh Hoá) đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng sau đó đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, khu vực xảy ra vụ việc là nhà kho chứa hàng của ga Sóng Thần, chủ cách đường ray tàu hỏa khoảng 5 mét.

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)

Nguồn tin: doisongplus.vn