Hàng chục thanh niên dương tính với ma túy tại quán karaoke

Trước đó, lực lượng công an cũng đã bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào ngày 7/5, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Cần Thơ phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an TP Cần Thơ tổ chức triệt phá chuyên án bắt đối tượng Lê Đỗ Phát Đạt (SN 1999, ngụ tại 127/3F Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy tại đường Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tại cơ sở karaoke, lực lượng công an phát hiện nhiều trường hợp đang sử dụng ma túy và dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 20 viên thuốc lắc, 2 gói ketamin. Qua làm việc ban đầu, Đạt khai nhận mua ma túy các loại từ TP Hồ Chí Minh để mang về Cần Thơ cung cấp cho các cơ sở karaoke trên địa bàn để tiêu thụ.

Rạng sáng 8/5, lực lượng tiếp tục chia thành hai mũi tấn công, một mũi khám xét khẩn cấp phòng trọ tại nhà trọ N.H (khu vực 3, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), thu giữ 6 viên thuốc lắc, 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ketamin.

Đồng thời, lực lượng tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke BOSS (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), phát hiện 8 phòng hát đang hoạt động, tổng số người 61 người, test nhanh 34 người dương tính với ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 4 viên thuốc lắc, nhiều hạt tinh thể màu trắng, 20 xe môtô, 2 xe ôtô và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Lực lượng chức năng khám xét nhà trọ N.H, thu giữ nhiều ma túy.

Tổng số tang vật thu giữ gồm: 30 viên thuốc lắc, 2 gói ketamin, 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, 20 xe mô tô, 2 xe ôtô và nhiều tang vật có liên quan khác.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Giang Lam

Nguồn tin: Báo Kinh tế & Đô thị