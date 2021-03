Hàng chục người mất tiền vì cú kích chuột xem "nữ sinh thanh lịch"

Ngày 15/3, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp triệt phá nhiều nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, qua mạng xã hội.

Điểm chung là các đối tượng này đã sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của hàng chục nạn nhân.

Điển hình, từ đầu tháng 12/2020 đến giữa tháng 1/2021, Nguyễn Phúc Tường (SN 2002, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) đã tạo ra trang web giả "Gia đình yêu thương" và "Nữ sinh thanh lịch lần thứ 9". Trong đó chứa các đường link có khả năng lưu trữ các thông tin người dùng nhập vào giao diện của trang web.

Sau đó, đối tượng tạo lập các trang Facebook ảo để kết bạn làm quen với các nạn nhân và gửi các đường link này cho người dùng Facebook nhờ nhấn vào đường link để bình chọn cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Đối tượng Tường cùng tang vật vụ án.



Ngay sau đó đối tượng chiếm đoạt quyền sử dụng các tài khoản Facebook, đồng thời giả danh chủ tài khoản nhắn tin để hỏi mượn. Tiền mượn được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Tường.

Để tránh sự phát hiện của bị hại và cơ quan Công an, Tường thường sử dụng máy tính xách tay đời mới, hiện đại rồi thuê một số khách sạn cao cấp và căn hộ sang trọng để làm địa bàn hoạt động phạm tội.

Sau khi chiếm đoạt được tài khoản Facebook, Tường nhắn tin hỏi mượn từ 3 đến 5 triệu đồng và không quá 2 lần mượn/1 nạn nhân. Thời điểm bị bắt quả tang, đối tượng đang giữ 16 thẻ ngân hàng ATM, 30 sim điện thoại, 1 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật liên quan.

Quá trình điều tra, làm rõ vụ án, Cơ quan điều tra còn xác định 1 nhóm đối tượng liên quan đến vụ án này đã có hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

...

Tương tự, cuối tháng 12/2020, Công an tỉnh Đắk Nông cũng bắt tạm giam Phạm Ngọc Tuấn (1982, trú tỉnh Bình Thuận) để điều tra làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Thông qua mạng xã hội, đối tượng này đã làm quen, tán tỉnh yêu đương rồi ngỏ ý tặng quà để lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với số tiền hàng trăm triệu đồng. Sau đó, đối tượng này sử dụng thủ đoạn công nghệ cao chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.

Cơ quan Công an đã thu giữ 10 điện thoại di động, 9 thẻ ngân hàng các loại, 5 CMND (bị cắt ảnh, tách 2 mặt chứng minh), 5 sim điện thoại khi bắt giữ Tuấn.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc bị tuyên 15 năm tù về hành vi chiếm đoạt tài sản



Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế bắt Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, trú tại tỉnh Quảng Nam).

Nạn nhân của Phúc là chị Lê Thị Thu Thảo (trú tại tỉnh Đắk Nông, vợ của nạn nhân sự cố Thủy điện Rào Trăng 3). Lực lượng Công an thu giữ 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính, hơn 60 triệu đồng tiền mặt, gần 40 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của Phúc...

Quá trình điều tra, xác định Phúc đã sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt rất nhiều tiền của hàng chục bị hại trên địa bàn cả nước. Số tiền mà Phúc lừa đảo chiếm đoạt của các nạn nhân là trên 1 tỷ đồng.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Dương Phong

Nguồn tin: Báo Dân Trí