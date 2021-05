Hàng chục cảnh sát bao vây sới bạc toàn giang hồ cộm cán tại Nghệ An

Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt ổ nhóm đánh bạc với thủ đoạn tinh vi.

Quá trình theo dõi, trinh sát phát hiện một đường dây đánh bạc gồm các đối tượng cộm cán, đã có nhiều tiền án tiền sự, có nhiều mối quan hệ phức tạp. Để qua mặt lực lượng chức năng, nhóm đối tượng thường hoạt động sau 00h rạng sáng, liên lạc với nhau qua điện thoại, rồi di chuyển nhỏ lẻ theo từng cặp đôi để đi đến địa điểm đã được thông báo trước, không tụ tập thành nhóm để tránh sự nghi ngờ, theo dõi.

Tang vật chuyên án.



Đặc biệt, nhóm đối tượng này chọn địa điểm hoạt động là những ngôi nhà được xây dựng kiên cố theo kiểu "chuồng cọp", có lắp camera theo dõi xung quanh và thường xuyên thay đổi nơi tổ chức.

...

Đến khoảng 0h30p, (ngày 16/5), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã huy động khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc phát hiện, bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà của Nguyễn Chánh Thi (SN 1992, trú tại xóm 11, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc).

Nhóm đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 100 triệu đồng, 3 xe ô tô, 13 xe máy, 30 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác.

Qua điều tra ban đầu, trong 18 người bị bắt giữ có đến 11 đối tượng đã có tiền án với các tội về ma túy, đánh bạc, trộm cắp tài sản… Riêng đối tượng Nguyễn Chánh Thi là chủ nhà, lợi dụng đêm tối đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến sáng ngày 18/5, Nguyễn Chánh Thi đã đến cơ quan cảnh sát điều tra đầu thú.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng chuyên án.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong