Hàn Quốc họp khẩn Hội đồng An ninh Quốc gia về tình hình Triều Tiên

Sáng 14/6, Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn các quan chức an ninh hàng đầu để thảo luận về các phản ứng gần đây của Triều Tiên, trong đó có cả hành động quân sự và sự rạn nứt trong quan hệ liên Triều.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok cho biết cuộc họp do ông Chung Eui-yong, Cố vấn An ninh Quốc gia, chủ trì đã xem xét tình hình an ninh hiện tại trên Bán đảo Triều Tiên cũng như phản ứng của Seoul đối với một loạt lời lẽ gần đây của Bình Nhưỡng đe dọa cắt đứt tất cả quan hệ liên Triều.

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tuân thủ việc thực hiện các thỏa thuận giữa hai bên, còn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này đang theo dõi động thái quân sự từ phía Triều Tiên và duy trì mọi sự sẵn sàng trước mọi tình huống.

Cuộc gặp diễn ra sau khi bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và là thành viên cấp cao của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo nước này sẽ hủy bỏ một thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự với Hàn Quốc và đóng cửa hoàn toàn trao đổi khác qua biên giới liên Triều, nếu Seoul không có hành động ngăn chặn tình trạng thả tờ rơi có nội dung chống Bình Nhưỡng vào lãnh thổ Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh quan hệ liên Triều bị đình trệ sau khi các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Bình Nhưỡng và Wasington rơi vào bế tắc kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2/2019 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào./.



