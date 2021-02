Hai xe ôtô tông nhau trên quốc lộ, 8 người bị thương

Vào thời điểm trên, xe ôtô mang BKS 14A-167.29 do tài xế Hoàng Ngọc S. (SN 1982, trú tại tổ 94, khu 9B, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) điều khiển hướng từ bến Do đi lên đường Bái Tử Long của TP Cẩm Phả, trên xe chở 5 người, đã tông vào xe ôtô tải mang BKS 17C-140.68 do tài xế Đào Ngọc K. (SN 1989, trú tại xóm 8, thôn La Nguyễn, Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) điều khiển, đi hướng Cẩm Phả - Hạ Long, trên xe có chở 1 người.

Hậu quả, cú tông mạnh đã khiến 8 người trên 2 xe ôtô bị thương, phải nhập viện, 2 xe ôtô hư hỏng nặng.

Ngay khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Công an TP Cẩm Phả và Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, đã kịp thời có mặt đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phân luồng, bảo vệ hiện trường. Hiện lực lượng công an đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông này.

