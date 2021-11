Hai vợ chồng tử vong trong nhà nghỉ

Ngày 25/11, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân 2 người tử vong trong nhà nghỉ trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 3.

Cảnh sát phong tỏa nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: A.L.



Khoảng 6h cùng ngày, chủ nhà nghỉ phát hiện một phòng có dấu hiệu bất thường. Họ đến gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.

...

Lấy chìa khóa mở cửa phòng, nhân viên phát hiện người đàn ông và một phụ nữ đã tử vong.

Lực lượng chức năng TP Tân An xác định hai nạn nhân là vợ chồng. Căn cứ dấu vết tại hiện trường, công an nghi vấn người đàn ông đã sát hại vợ rồi tự tử.

Tác giả: Ái Loan - An Huy

Nguồn tin: zingnews.vn